¿Día de la Madre al aire libre?: cómo estará el clima en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

Las previsiones del SMN dieron detalles sobre las condiciones que habrá en el AMBA y sus alrededores en una jornada especial.

Clima primaveral. Foto: NA.

El próximo domingo 19 de octubre se celebra en Argentina el Día de la Madre. Ante la llegada de una jornada de estilo, muchas familias organizan planes para festejar a las mamás, que pueden ser al aire libre. En estos casos, se depende mucho del estado del clima, por lo que es importante revisar el pronóstico en Buenos Aires.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo 19 no presenta probabilidades de lluvia hasta el momento en el Área Metropolitana de Buenos Aires y sus alrededores. Esto favorece las comidas al aire libre o algún plan que no sea en un lugar cerrado.

Familia, madre e hija, día de la madre. Foto: Unsplash.

Cómo estará el clima en el Día de la Madre en Buenos Aires

En detalle, se espera un cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada en Buenos Aires. Atrás quedan las lluvias del viernes 15, por lo que el fin de semana no tendrá agua, más allá de algunas condiciones cambiantes con respecto a la nubosidad.

Con respecto a la temperatura, también jugará a favor de aquellos que festejarán el Día de la Madre al aire libre. La mínima se dará en las primeras horas de la jornada, con 12°, mientras que la máxima escalará a 22° durante la tarde.

El clima para el Día de la Madre en Buenos Aires. Foto: SMN

Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no informó acerca de la aparición de alertas por fenómenos climáticos en ninguna parte del país. Esto significa que habrá condiciones agradables para festejar un día especial junto a las madres sin complicaciones.

Día de la Madre y Banco Provincia: los descuentos para aprovechar con mamá, con Cuenta DNI incluida

El Banco Provincia sumó promociones en rubros clave para comprar obsequios en la previa del Día de la Madre.

Regalos por el Día de la Madre. Foto: Freepik.

Ofertas y pagos en cuotas en ropa, tiendas deportivas, farmacias y perfumerías

El sábado 18 de octubre hay un 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin límite de reembolso, al pagar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Descuentos y cuotas sin interés en librerías

El sábado 18 de octubre hay un 10% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin límite de reembolso, utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Promoción en gastronomía con Cuenta DNI

El sábado 18 y domingo 19 de octubre, Cuenta DNI brinda un 30% de descuento en locales gastronómicos adheridos, con un límite de reembolso de 8.000 pesos por persona durante la vigencia de la oferta.