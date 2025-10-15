Ideal para el Día de la Madre: el bodegón que ofrece platos típicos alemanes y queda a solo 80 kilómetros de CABA

Lo mejor de la gastronomía alemana en un solo lugar: parrilla libre, salchichas Frankfurt, chucrut y por supuesto, la cerveza artesanal no puede faltar.

Uribelarrea, cervecería La Uribeña

La cocina alemana ha encontrado un lugar destacado en Argentina, impulsada principalmente por dos grandes protagonistas: los embutidos ahumados y la cerveza artesanal. Y si esa combinación se disfruta en un ambiente rural, el atractivo se multiplica.

Esa es justamente la fórmula detrás del éxito de un bodegón económico en las afueras de Buenos Aires, donde los sabores alemanes conquistan paladares sin esfuerzo. Por supuesto, no faltan las salchichas Frankfurt, la parrilla y el chucrut.

Dónde comer en Uribelarrea. Foto: Instagram @lauribenia1

Dónde queda el bodegón que ofrece platos típicos alemanes

A unos 80 kilómetros del centro de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra La Uribeña, un típico restaurante de campo y una fábrica de cerveza artesanal situado en el famoso pueblo Uribelarrea. Está ubicado sobre la Avenida Valeria de Crotto 899 y abre de jueves a domingos y también atiende los feriados.

Uribelarrea, pueblo en la Provincia, cervecería La Uribeña, turismo

Como todo buen bodegón, está decorado con antigüedades, calcomanías, botellas, cuadros y fotos y referencias de personajes icónicos de la cultura argentina, como Diego Maradona, Tato Bores y Alberto Olmedo.

Una de las grandes atracciones de La Uribeña es su parrilla libre, que ofrece un festín criollo con asado, vacío, chorizo, morcilla y lechón, todo acompañado de generosas guarniciones. A eso se suman empanadas bien caseras y picadas abundantes que incluyen una docena de variedades de fiambres, escabeches, quesos y la clásica galleta de campo.

También hay alternativas para todos los gustos: desde pastas caseras y pizzas hasta pollo o cordero al disco, platos ideales para compartir en grupo.

Pero si de maridar con cerveza artesanal se trata -elaborada en el mismo lugar-, nada mejor que optar por el Menú Alemán: una tabla para compartir con salchichas tipo Frankfurt, panceta, carne, rosca polaca, chorizo colorado, chucrut y papas naturales. Otra opción irresistible es la Salchicha Frankfurt servida con chucrut, papas y rodajas de panceta.

Cómo llegar a La Uribeña

La mejor manera de llegar a La Uribeña desde la Ciudad de Buenos Aires en auto es la siguiente: se parte por la Autopista Riccheri rumbo a Ezeiza y se continúa por la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Al llegar a la rotonda de Cañuelas, hay que tomar la Ruta Nacional 205 y, más adelante, doblar a la izquierda en la Avenida Valeria de Crotto, el acceso principal a Uribelarrea.

Siguiendo esa misma calle, en el borde del pueblo, aparece este tradicional bodegón campestre. El trayecto completo lleva alrededor de una hora y media.