Ideal para los argentinos: Chile tendrá un nuevo shopping en una zona muy visitada por los turistas

El proyecto incluye una inversión millonaria, así como también diversos locales para aprovechar los bajos precios.

Shopping. Foto: Pexels

No es una novedad que muchos argentinos aprovechan sus viajes a Chile para recorrer distintos shoppings en busca de buenos precios, e incluso algunos se trasladan únicamente por ese momento. En este marco, apareció una grata noticia para aquellos que están detrás de las ofertas: llega un nuevo establecimiento con diversos locales.

Ideal para los argentinos: el nuevo shopping que llega a Chile

Actualmente, se llevan adelante trabajos de construcción del Centro Comercial Rosa Emilia, que estará ubicado en Puerto Varas, en la provincia chilena de Llanquihue. Dicha zona está a la altura de Río Negro, además de situarse cerca también de Chubut y Neuquén.

Shopping. Foto: Freepik

De esta manera, la aparición de un nuevo shopping parece una tentación para los argentinos que cruzan la Cordillera de los Andes en busca de un ahorro en sus compras, en especial los habitantes de la Patagonia.

Cabe aclarar que la apertura de este establecimiento ocurriría a finales de 2026, ya que todavía hay trabajos por realizar. De todos modos, su aparición puede significar un aumento en el flujo de los cruces en el paso internacional Cardenal Samoré.

Paso internacional Cardenal Samoré, que conecta Argentina y Chile. Foto: Wikipedia

En cada fin de semana largo, o periodo de vacaciones, se nota el crecimiento de la cantidad de autos que cruzan a Chile desde Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, entre otros. El motivo detrás es la diferencia de precios, así como también la variedad en los productos ofrecidos.

Puerto Varas, Osorno y Puerto Montt aparecen como los sectores de Chile que instalaron un polo de compras que es aprovechado por los argentinos. En este contexto, la llegada del Centro Comercial Rosa Emilia puede ser fundamental para atraer aún más turistas compradores.

Qué se sabe de la construcción del Centro Comercial Rosa Emilia

El shopping en cuestión se desarrolla en un terreno de 11.127 metros cuadrados, aunque la primera etapa tendrá trabajos sobre 2.833.

La zona en la que se instalará el nuevo shopping en Chile. Foto: Google Maps

La inversión sobre este shopping rondaría los 4,88 millones de dólares, por lo que destacará por su modernidad.

Se espera que el establecimiento cuente con 19 locales, además de oficinas, estacionamientos, terraza con vista al lago Llanquihue y bodegas. Su ubicación será sobre la calle Colón, en el centro de Puerto Varas, por lo que habrá también diversas opciones gastronómicas y hoteleras para disfrutar de la estadia.