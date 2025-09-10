Turismo y compras en Chile: la ciudad que combina playas, montañas y shoppings en un mismo destino

Además de destacar por sus tiendas comerciales, la segunda ciudad más importante del país trasandino, ofrece naturaleza y gastronomía, dos factores muy atractivos para los turistas. Conocé de cuál se trata y cómo llegar a ella.

Concepción, Chile. Foto: Expedia.

Entre los destinos preferidos por los argentinos para el turismo de compras, Concepción sobresale como un verdadero tesoro, acompañada por la creciente oferta de Chillán.

Además de destacar por sus shoppings y tiendas comerciales, la segunda ciudad más importante de Chile también combina mar, montaña y gastronomía en un mismo destino.

Concepción, Chile. Foto: Unsplash.

Los paisajes que rodean las regiones de Biobío y Ñuble permiten esa experiencia única de pasar en un mismo día por la playa, recorrer viñedos o descubrir tradiciones culturales.

En el noroeste, aparecen las ondulaciones y las praderas del Valle del Itata, un paisaje montañoso, con laderas verdes y cultivadas, bosques y pintorescos pueblos rurales, como Ninhue.

Concepción, Chile. Foto: Chile Travel.

Allí, también se encuentra Cobquecura, una playa que podría pasar desapercibida para muchos, pero no para los surfers, quienes llegan para disfrutar las olas más famosas de Chile.

Concepción, la ciudad chilena más elegida por los turistas

Concepción tiene cerca de un millón de habitantes, 11 universidades y una gran oferta gastronómica. Sin embargo, no es todo. Además, tiene shoppings y galerías frente al mar.

Por ejemplo, el Mall del Centro de Concepción tiene multicine, tiendas de marca y un ambiente relajado, mientras que el Mallplaza Mirador Bio Bio, está en Avenida Los Carrera.

La Red Megacentro, Center es un poco más pequeño que los demás, pero ofrece variedad en tiendas de ropa. Asimismo, hay muchos outlets, como United Babies Outlet, en el camino Los Carros.

Concepción, Chile. Foto: Unsplash.

Su barrio universitario ofrece una gran oferta cultural liderada por la Casa del Arte, donde brilla a sus anchas “La Presencia de América”, colorido mural del mexicano Jorge González.

Por otro lado, encandila a los turistas con la bella vista de la ciudad que entrega el Cerro Caracol y Parque Ecuador, dos lugares con frondosos senderos y múltiples miradores para un paseo romántico.

¿Cómo llegar a Concepción desde Neuquén?

Uno de los caminos posibles es ir por Ruta Nacional 22, Ruta Nacional 40 hacia Ruta Nacional 242 en Las Lajas. Allí, cruzar a Chile por el paso internacional Pino Hachado.

Una vez en Chile seguir por Ruta 181, Carr. Panamericana Sur y Ruta 146 hacia Paicaví en Concepción.