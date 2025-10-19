El nuevo corte de pelo de Amal Clooney que rejuvenece 20 años: cómo lucir una melena larga y con volumen

La abogada y activista volvió a dar una lección de estilo en el mundo beauty, confirmando que las mujeres de 40 pueden llevar el largo que quieran y verse siempre jóvenes.

Amal Clooney Foto: Pinterest

Amal Clooney, la esposa de George Clooney, se llevó todas las miradas de Hollywood al presentar su nuevo corte de pelo, que confirma lo que muchas mujeres quieren saber: efectivamente, es posible llevar una melena larga y fabulosa llegando a los 50 años. La abogada y activista se despidió de su icónica cabellera XL y le dio una nueva forma, ideal para los tiempos de hoy y dejó claro su secreto: un nuevo look siempre renueva su imagen.

Con 48 años, Amal demostró sin miedo que se puede lucir un cabello espectacular sin renunciar al largo, y aunque tradicionalmente se aconseja cortarse las puntas más frecuentemente dependiendo de la edad, ella desafió ese mito y pasó por la peluquería para darle volumen y aportar frescura sin perder su esencia con un corte largo pero bob.

Amal Clooney Foto: Pinterest

Y tras el desgaste natural del verano en América del Norte, Amal decidió cortarse 20 centímetros y apostar a un corte rejuvenecedor sin renunciar a su larga cabellera con el “modelado burbuja”, el favorito de las modelos.

El “moldeado burbuja”: el corte de pelo que hace milagros

El encargado de su transformación fue el estilista de celebridades Dimitris Giannetos, quien bautizó este nuevo estilo como el “moldeado burbuja”. ¿En qué consiste? En un corte con capas largas y sutiles que enmarcan el rostro, raya al costado para dar más volumen y puntas peinadas hacia adentro con secador y cepillo. El resultado: una melena con más cuerpo, brillo y un efecto visual de mayor grosor

Este tipo de corte es ideal para cabellos largos que buscan renovarse sin recurrir a estilos demasiado cortos. Además, ayuda a reducir el peso, dar forma al rostro y mantener el largo que muchas mujeres no quieren perder.

Amal Clooney Foto: Pinterest

¿Por qué este look es perfecto a partir de los 40?

No sacrifica el largo, pero mejora el estado general del cabello

Aporta volumen y vitalidad, dos claves que se suelen perder con los años

Es versátil y fácil de peinar

Tiene un efecto lifting suave, al enmarcar el rostro con capas

Amal Clooney demuestra que el estilo no tiene edad, y que con los cuidados adecuados y un corte estratégico, es posible lucir una melena larga, elegante y rejuvenecida a cualquier edad. Su nuevo “moldeado burbuja” ya se perfila como una de las tendencias capilares del 2026 y muchas mujeres ya están pidiendo este look en los salones.