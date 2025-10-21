Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025
Hoy en Entre Ríos, el clima se presentará con condiciones cómodas durante la jornada. La mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas en torno a los 7.8°C. Los vientos recorrerán la provincia a una velocidad máxima de 13 km/h, ofreciendo un ambiente fresco y agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos
Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 17.2°C, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Los vientos seguirán soplando con máxima intensidad de 13 km/h, sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La noche descenderá nuevamente las temperaturas, pero con un ambiente igualmente estable.
Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de octubre de 2025
Las condiciones astronómicas para hoy muestran que el sol saldrá a las 07:58 y se pondrá a las 18:05, ofreciendo una duración total de luminosidad cercana a las diez horas. También se observará hoy un ciclo lunar particular con la salida de la luna a las 17:22 y su puesta a las 07:27 de mañana.