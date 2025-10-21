Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Tiempo y Clima

Hoy en Entre Ríos, el clima se presentará con condiciones cómodas durante la jornada. La mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas en torno a los 7.8°C. Los vientos recorrerán la provincia a una velocidad máxima de 13 km/h, ofreciendo un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 17.2°C, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Los vientos seguirán soplando con máxima intensidad de 13 km/h, sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La noche descenderá nuevamente las temperaturas, pero con un ambiente igualmente estable.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de octubre de 2025

Las condiciones astronómicas para hoy muestran que el sol saldrá a las 07:58 y se pondrá a las 18:05, ofreciendo una duración total de luminosidad cercana a las diez horas. También se observará hoy un ciclo lunar particular con la salida de la luna a las 17:22 y su puesta a las 07:27 de mañana.