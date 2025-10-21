Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Clima en Neuquén

En el clima de Neuquén para hoy, se espera una mañana con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilan entre los 4.9°C mínimos, creando un ambiente fresco para comenzar el día. A medida que avanza la mañana, la temperatura aumentará, alcanzando un máximo de 17°C. No se espera lluvia durante este período, pero la humedad puede impactar la sensación térmica. Los vientos serán notables, con una velocidad que podría llegar hasta los 8 km/h, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente si planea salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso mientras las temperaturas se mantendrán estables, girando en torno a los 17°C. La probabilidad de lluvia seguirá siendo prácticamente nula, sin embargo, el nivel de humedad alta puede volver el ambiente algo pesado. Respecto al viento, se espera que mantenga su intensidad, con rachas que podrían alcanzar los 13 km/h. Durante la noche, las condiciones meteorológicas permanecerán similares, siendo una velada fresca con temperaturas decreciendo hacia los valores del amanecer, esperándose un mínimo de casi 5°C. Se recomienda un abrigo en la noche, especialmente debido a la humedad y el viento que podría intensificarse ligeramente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, proporcionando un día con luz solar limitada, lo cual es típico para esta época del año. Aprovechar las horas de luz durante este martes es crucial para cualquier actividad al aire libre. En contraste, la luna saldrá a las 17:28 y se ocultará a las 08:22 del día siguiente, ofreciendo un interesante espectáculo celestial para aquellos interesados en la astronomía.