Paraguas listos: a qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires este miércoles 22 de octubre, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se darán precipitaciones a lo largo de la jornada en el territorio porteño. Todos los detalles, en la nota.

Lluvias en el AMBA. Foto: X @escipionbarbado

El pronóstico había advertido sobre la llegada de lluvias a la Ciudad de Buenos Aires este miércoles 22 de octubre. Mientras que el Conurbano bonaerense tuvo algunas precipitaciones en la madrugada, el agua en el territorio porteño tardará algunas horas más en llegar.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se darán precipitaciones durante este miércoles 22, con probabilidades de chaparrones. Por esto mismo, resulta fundamental salir con paraguas, para no llevarse malas sorpresas en CABA y sus alrededores.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

A qué hora llueve este miércoles 22 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires

En detalle, el pronóstico apunta que se darán chaparrones sobre desde la mañana hasta la tarde, con una probabilidad que toca el 40%. El resto de la jornada tendrá un cielo mayormente nublado.

Este miércoles vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

La temperatura se mantendrá en valores similares a los días previos, con una mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 26°, a pesar de las lluvias que pueden darse en Ciudad de Buenos Aires. El viento será leve, con cifras de hasta 22 kilómetros por hora, con dirección del norte.

La buena noticia es que, a pesar del pronóstico de lluvia, no se activó una alerta amarilla en ninguna parte de la provincia de Buenos Aires, así como tampoco CABA.

Cuándo habrá nuevas tormentas en la Ciudad de Buenos Aires

Cabe aclarar que antes de que llegue el fin de semana se darán nuevas precipitaciones, según lo adelantado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Clima extendido en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

El viernes 24 se esperan intensas tormentas en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que podrían activarse alertas por el fenómeno que impactará sobre el territorio porteño.