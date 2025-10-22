Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Clima en Río Negro
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 22 de octubre de 2025, 06:04

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

Hoy en Río Negro, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso a lo largo del día. Las temperaturas mínimas serán de alrededor de 6.8°C, alcanzando máximas de aproximadamente 17.1°C. La velocidad del viento se situará en una media de 22 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 43 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y la noche, se espera que las condiciones climáticas continúen con cielo nuboso. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la humedad podría llegar a ser del 82%. La exposición y el confort térmico estarán condicionados por el viento que soplará con cierta intensidad.

Observaciones astronómicas para Río Negro

El amanecer será a las 08:33, mientras que el atardecer se producirá a las 17:51. Estas horas son ideales para observaciones astronómicas, siempre y cuando el clima nuboso lo permita.