Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Clima en Río Negro

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

Hoy en Río Negro, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso a lo largo del día. Las temperaturas mínimas serán de alrededor de 6.8°C, alcanzando máximas de aproximadamente 17.1°C. La velocidad del viento se situará en una media de 22 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 43 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y la noche, se espera que las condiciones climáticas continúen con cielo nuboso. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la humedad podría llegar a ser del 82%. La exposición y el confort térmico estarán condicionados por el viento que soplará con cierta intensidad.

Observaciones astronómicas para Río Negro