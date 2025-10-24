Alerta amarilla en Buenos Aires: hasta qué hora siguen las tormentas y lluvias en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las lluvias intensas se mantendrán más tiempo de lo esperado sobre el territorio bonaerense.

Se vienen tormentas en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

El pronóstico del tiempo cumplió y las fuertes tormentas se hicieron presente en Buenos Aires desde la madrugada del viernes 24 de octubre. Frente a la alerta amarilla que está vigente para el AMBA, resulta fundamental saber cuándo se detienen las lluvias intensas sobre el territorio.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, las precipitaciones se mantendrán más tiempo de lo esperado sobre el territorio bonaerense.

Clima, lluvia, tormenta. Foto: Pixabay.

Hasta qué hora siguen las tormentas en Buenos Aires

En detalle, las previsiones señalan que se esperan tormentas fuertes para la mañana y noche del viernes 24, mientras que por la tarde habrá tormentas aisladas. De todos modos, este no será el final de las lluvias, ya que también se mantendrán durante el sábado 25.

El viernes 24 de octubre habrá tormentas a lo largo del día en Buenos Aires. Foto: SMN

El SMN indicó que la madrugada del sábado también tendrá tormentas fuertes, que serán reemplazadas por chaparrones en la mañana. Este último despedirá a la lluvia, ya que desde la tarde el cielo pasará a estar mayormente nublado hasta el cierre del día.

La temperatura se ve afectada por las intensas tormentas que llegan al Área Metropolitana de Buenos Aires. La mínima para este viernes 24 es de 18°, mientras que la máxima tocará los 23°, lo que representa un descenso considerable en comparación a los días anteriores.

Tormentas hasta el sábado 25 de octubre en Buenos Aires. Foto: SMN

En la misma línea, el sábado 25 seguirá la baja, con cifras de entre 15° y 21°. Además, se agregan vientos con dirección del sur que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora durante la madrugada y la mañana.

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa la alerta amarilla por tormentas sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires. El AMBA está cubierto por la advertencia que se mantiene vigente hasta el sábado por la madrugada.

Alerta amarilla por lluvias sobre Buenos Aires. Foto: SMN

El texto advierte que “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

Por último, sumaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.