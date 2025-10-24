Un bono único de ANSES: quiénes recibirán más de $500.000 en noviembre 2025

De cara a los pagos del undécimo mes del año, el organismo confirmó que abonará un extra. Quiénes cobrarán este extra y cuáles son los requisitos.

Nuevos cambios en ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono superior a $500.000 por única vez a un grupo de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), durante el mes de noviembre.

En este mismo sentido, el organismo aseguró que habrá un aumento del 2,1% para las jubilaciones, pensiones y todas las principales prestaciones sociales en línea con la fórmula de movilidad previsional vigente, que ajusta los haberes según la inflación del segundo mes anterior. Para ello, se aplicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

La actualización de los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) pretende funcionar como una ayuda económica que se entrega por única vez a familias que hayan celebrado el nacimiento de un hijo, adopción o matrimonio.

Una de las prestaciones más destacadas corresponde al refuerzo por adopción, que pasará el próximo mes de $408.575 a $417.149. Este beneficio está destinado a titulares que hayan concretado legalmente una adopción. Por otro lado, los titulares de este extra también recibirán la Asignación Universal por Hijo (AUH), con un monto de $ 95.771.

Ambas asignaciones suman un total de $512.920, que se pueden recibir durante noviembre 2025.

Asignación Universal por Hijo, ANSES. Foto: ANSES.

Asignación Familiar por Adopción: quiénes pueden acceder

El trámite para solicitar esta asignación puede realizarse tanto de manera presencial como digital. En caso de optar por la modalidad presencial, se deben seguir los siguientes pasos:

Solicitar un turno en ANSES.

Presentarse en la oficina asignada el día del turno.

Realizar el seguimiento del trámite hasta su aprobación.

Pagos de ANSES.

Quiénes pueden acceder

Los grupos que pueden solicitar este beneficio son:

Personas en relación de dependencia y monotributistas.

Titulares del Fondo de Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez.

Jubilados o pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y/o Asignación por Embarazo.

Paso a paso: cómo solicitar la Libreta AUH

Aquellas familias que cuenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior, que ANSES retiene como complemento.

El trámite puede realizarse en línea a través del sitio oficial de ANSES o mediante la app móvil. Si surgen inconvenientes para enviarla por internet, también se puede presentar en una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo.

Para hacer el trámite online:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección “Hijos”, seleccionar “Libreta AUH” y verificar si hay información pendiente.

En caso de que falten datos, generar y descargar la Libreta AUH.

Imprimir el documento y llevarlo a la escuela o centro de salud correspondiente para su certificación.

Tomar una foto del formulario completo, asegurándose de que esté sobre una superficie plana, bien iluminada y sin arrugas. La imagen debe estar en formato JPG y no superar los 3 MB.

Volver a mi ANSES, seleccionar “Hijos” y cargar la imagen en la sección “Libreta AUH”.