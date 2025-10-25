Temporal en el AMBA: murió un taxista que quedó varado en la avenida General Paz

El hombre tenía 60 años y fue hallado inconsciente dentro de su vehículo por personal de Bomberos que realizaba tareas de evacuación en la zona inundada.

El hombre tenía 60 años y había quedado varado por las inundaciones. Foto: Policía de la Ciudad

Un taxista murió tras haberse descompensado en la avenida General Paz, una de las zonas más afectadas por la alerta meteorológica. El hombre tenía 60 años y se descompensó mientras circulaba por la colectora a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata.

La mañana del sábado 25 de octubre se vio atravesada por las intensas lluvias y tormentas que azotaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior de la Provincia. En este caso, la avenida General Paz.

La víctima, identificada como Héctor Hermosa, fue hallada inconsciente dentro de su vehículo por personal de Bomberos que realizaba tareas de evacuación en la zona inundada.

Se descompensó mientras circulaba por la colectora de la avenida General Paz. Foto: Policía de la Ciudad

Los brigadistas lo retiraron del rodado y lo pusieron a resguardo a fin de que reciba atención médica del SAME, pero el personal de salud constató su fallecimiento. Por este motivo, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº50 ordenó el secuestro del coche para que se lleven a cabo los peritajes y la preservación de la escena.

Casi 15 mil usuarios sin luz por las fuertes lluvias

Cerca de las 16, se contabilizaban casi 15 mil usuarios sin suministro: el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que los afectados ascendían a 14.258: 1.776 correspondientes a la empresa Edenor y 12.482 a Edesur.

Los focos más importantes de barrios sin luz tuvieron lugar en el sur y norte del conurbano bonaerense: Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lomas de Zamora y San Vicente; San Fernando y Tigre.

Fuertes inundaciones tras las lluvias en el AMBA. Foto: Redes sociales

Mientras que los barrios porteños de Flores, Floresta, Parque Avellaneda y Villa Urquiza concentraron gran parte de los cortes. En total, el pico máximo este sábado fue de 33.059 usuarios sin suministro eléctrico.