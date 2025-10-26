Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025

Clima actual

Clima en Ciudad De Buenos Aires por la mañana

La mañana en la Ciudad de Buenos Aires se presenta con un clima clima fresco y parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.6°C, mientras que la humedad relativa será del 62%. Es un buen momento para aprovechar las primeras horas del día para actividades al aire libre, pero se recomienda llevar un abrigo liviano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, las temperaturas en la Ciudad De Buenos Aires llegarán hasta los 16°C, bajo un cielo que sigue parcialmente nublado. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h. Para la noche, se mantendrán las condiciones sin cambios significativos, por lo que es recomendable tener algún abrigo a mano al salir.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Dado que no se esperan precipitaciones, es un buen día para actividades al aire libre. Sin embargo, ten en cuenta las ráfagas de viento que podrían incrementarse. Se recomienda llevar consigo una botella de agua y usar protección solar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 26 de octubre de 2025

En la Ciudad de Buenos Aires, el sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 17:04, así que se aprovechará al máximo la luz del día por más de nueve horas. Este domingo es una buena oportunidad para disfrutar del parque o realizar alguna actividad recreativa bajo el sol.