Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025

Clima hoy
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 26 de octubre de 2025, 06:03

Para este clima en Formosa, el pronóstico de la mañana indica que será un día parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 7.9°C. Las condiciones serán agradables, aunque habrá algo de viento con una velocidad media de 5 km/h. La humedad rondará el 41%, lo que asegura una sensación fresca al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 20.5°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y los vientos podrían llegar hasta los 17 km/h, ofreciendo una brisa constante. Al llegar la noche, el clima tenderá a enfriarse gradualmente, pero sin grandes cambios en cuanto a la nubosidad. La humedad incrementará ligeramente, manteniéndose en niveles similares al resto del día.