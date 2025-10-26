Se renueva un colectivo clave: el anuncio sobre una línea que cruza una de las ciudades más importantes de Argentina

Las autoridades locales anunciaron la llegada de nuevos vehículos, que marcarán una renovación, así como también una mejora en el servicio.

Colectivo. Foto Unsplash

Un colectivo clave de Argentina se renueva con la llegada de nuevas unidades 0 kilómetros, lo que representa buenas noticias para sus pasajeros y usuarios diarios, en el marco de un plan de renovación.

Cambia una línea clave de colectivos

Se trata de la línea 134, que funciona dentro del sistema de transporte urbano de Rosario, Santa Fe. La llegada de los nuevos colectivos se dio a través de la Municipalidad, que buscó tener coches más modernos en la calle.

Los nuevos colectivos de la línea 134 de Rosario. Foto: Subsecretaría de Comunicación Social.

Días atrás se llevó adelante el acto de presentación en la Plaza de los Derechos Humanos, en el barrio de Tiro Suizo. Allí estuvo presente el intendente, junto a autoridades municipales, choferes y vecinos.

Esta renovación fue la respuesta a un pedido de la comunidad de Rosario, ya que se solicitaba que la línea 134 tenga nuevos vehículos, así como también una mejora en el servicio.

Colectivo de la línea 134 de Rosario. Foto: Wikipedia

Desde las autoridades indicaron que con la llegada de estos autos se cumple el objetivo de sumar un total de 120 colectivos al sistema de transporte público. Además, otros 10 están en el proceso de reconversión, según indicó Nerina Menganelli, secretaria de Movilidad.

Entre las características de los flamantes colectivos, aparecen el aire acondicionado, señalización en braille y un piso bajo para mayor accesibilidad.

Colectivo, transporte público. Foto: NA

La línea 134 de colectivos de Rosario tiene un recorrido que conecta a las zonas norte y sur de esta importante ciudad, pasando por calles como Junín y Monteagudo, hasta Pueyrredón y Arijón.

“Estamos pensando para el año que viene una nueva inversión, que incluirá más unidades y ajustes en otras líneas que ya fueron reforzadas”, adelantó Menganelli en su declaración.

Las autoridades rosarinas habían prometido la incorporación de un total de 130 unidades 0 km, cifra que está muy cerca de ser alcanzada.

Aumento en colectivos de CABA y PBA desde noviembre 2025

Tras conocerse el dato de inflación fue de 2,1% en septiembre, la más alta desde abril, se confirmó un nuevo aumento en las tarifas de colectivos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Las tarifas se actualizan todos los meses según la inflación más 2 puntos. De esta manera, los boletos de los colectivos aumentarán 4,1% desde el 1° de noviembre.

Tarjeta SUBE. Foto: Instagram @tarjetasube

A cuánto se irá el boleto mínimo en noviembre

En ese contexto, el boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense pasará a $572,86. Mientras para las unidades que brindan servicio en el territorio porteño, el boleto será de $568,91. No obstante, resta que las autoridades provinciales de Transporte formalicen el incremento.