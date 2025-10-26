Se termina la veda electoral: a qué hora se puede volver a comprar alcohol en Argentina

Las prohibiciones que se dictaron desde el viernes a las 8 llegan a su fin. Enterate todo, en la nota.

Cerveza; alcohol; bebida. Foto: Freepik.

Una etapa clave del proceso electoral es la veda. De cara al final de las elecciones legislativas 2025, este domingo 26 de octubre finaliza a las 21.

Desde el pasado viernes a las 8, se implementaron algunas normas que llegan a su fin el domingo 26 de octubre a las 21, tres horas después de que cierren las mesas de votación.

Elecciones legislativas. Foto: NA.

A qué hora se puede volver a comprar alcohol en Argentina

Una de las principales restricciones era la prohibición de la venta de alcohol, que comenzó el sábado 25 desde las 20. Finalmente, se reactivará en todo el territorio este domingo 26 desde las 21.

El otro dato a tener en cuenta es que el martes 28 comienza el escrutinio definitivo, donde ya serán oficiales los datos de la elección legislativa.

A lo largo de la jornada, millones de argentinos acudieron a votar por sus candidatos predilectos, que definen el futuro de la composición del Congreso.

El viernes 24 comienza la veda electoral para las elecciones legislativas. Foto: NA

El cronograma oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE) había planteado qué se puede hacer y qué no previo y durante la elección.

Veda electoral: ¿qué está prohibido hacer?

El viernes 24 comenzó la veda electoral a las 8.00 de la mañana. Este periodo, de 48 horas antes de la apertura de las urnas, prohíbe expresamente a los ciudadanos realizar actos públicos de proselitismo, así como tampoco se puede publicar y difundir encuestas o sondeos de opinión. Como prohibición extra, no se pueden vender bebidas alcohólicas.

La elección del domingo 26 de octubre

Durante toda la jornada electoral y hasta tres horas después del cierre de los comicios, es decir, hasta las 21.00, estará prohibido publicar o difundir encuestas, sondeos y proyecciones sobre los resultados.

Escrutinio definitivo, martes 28 de octubre

El inicio del escrutinio definitivo tendrá lugar el martes 28 de octubre a las 18.00 h. Este conteo tiene validez legal y es el realizado por la Justicia Nacional Electoral con las actas de cada mesa.

También ese martes 28 vence el plazo para que los partidos políticos presenten reclamos o protestas sobre posibles irregularidades en la constitución y funcionamiento de las mesas de votación.

El escrutinio definitivo se dará a conocer el martes 28 de octubre. Foto: NA.

Los plazos posteriores a la elección

El 25 de diciembre vence el plazo de 60 días para justificar por qué motivo no se acercó alguna persona a votar. También es la fecha límite para las agrupaciones que retiraron candidatos restituyan los respectivos fondos de campaña que recibieron.

El 19 de febrero finaliza el período de 90 días para que los partidos políticos presenten el informe final de campaña, en donde se detallen todos los gastos e ingresos del proceso electoral.