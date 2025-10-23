Elecciones Legislativas 2025: qué se vota en cada provincia el 26 de octubre

Los comicios a celebrarse el próximo domingo tendrán distintas bancas y cargos en juego, dependiendo cada distrito.
El próximo domingo 26 de octubre son las elecciones legislativas en la República Argentina en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas).

Sin embargo, en una provincia también se elige gobernador, autoridades municipales y la renovación de la Legislatura.

Qué se vota en cada provincia este domingo

  • Jujuy: Tres diputados nacionales.
  • Salta: Tres diputados nacionales y tres senadores nacionales.
  • Tucumán: Cuatro diputados nacionales.
  • Catamarca: Tres diputados nacionales.
  • La Rioja: Dos diputados nacionales.
  • San Juan: Tres diputados nacionales.
  • San Luis: Tres diputados nacionales.
  • Mendoza: Cinco diputados nacionales.
  • Neuquén: Tres diputados nacionales y tres senadores nacionales.
  • Río Negro: Dos diputados nacionales y tres senadores nacionales.
  • Chubut: Dos diputados nacionales.
  • Santa Cruz: Tres diputados nacionales.
  • Tierra del Fuego: Dos diputados nacionales y tres senadores nacionales.
  • Formosa: Dos diputados nacionales.
  • Chaco: Cuatro diputados nacionales y tres senadores nacionales.
  • Misiones: Tres diputados nacionales.
  • Corrientes: Tres diputados nacionales.
  • Santa Fe: Nueve diputados nacionales.
  • Entre Ríos: Cinco diputados nacionales y tres senadores nacionales.
  • Córdoba: Nueve diputados nacionales.
  • Capital Federal: Trece diputados nacionales y tres senadores nacionales.
  • Buenos Aires: Treinta y cinco diputados nacionales.
  • La Pampa: Tres diputados nacionales.

Elecciones legislativas 2025: qué provincia también elige gobernador

Santiago del Estero elegirá Gobernador este domingo 26 de octubre además de 3 senadores y 3 diputados nacionales. También habrá una renovación de 40 bancas en la Legislatura provincial y 163 comisionados municipales, así como también autoridades de las localidades de Clodomira y Villa Atamisqui.

Gerardo Zamora, Gobernador de Santiago del Estero

El oficialismo candidatea a gobernador a Elías Suárez, jefe de Gabinete y hombre de máxima confianza del actual portador del cargo, Gerardo Zamora, junto a Carlos Silva Neder, actual vicegobernador que busca renovar su banca.

En la oposición, La Libertad Avanza (LLA) postula a Italo Ciocolani, mientras que el frente Despierta Santiago, integrado por el radicalismo no afiliado a Zamora, el PRO y el Movimiento Viable, presentó al diputado provincial Alejandro Parnás como candidato a gobernador.

El Frente Renovador es la cuarta lista que impulsa a Veronica Larcher como candidata a gobernadora.

Por su parte, la cuenta oficial del Gobierno de Santiago del Estero publicó en X una foto del actual gobernador acompañado de autoridades del Comando Electoral.

Gerardo Zamora junto a autoridades del Comando Electoral

Cómo se compone actualmente el Congreso

Senado

  • Cambio Federal (un senador)
  • Convicción Federal (4)
  • Despierta Chubut (1)
  • Frente Nacional y Popular (15)
  • Frente Pro (7)
  • Frente Renovador de la Concordia Social (2)
  • Juntos Somos Río Negro (1)
  • La Libertad Avanza (6)
  • Libertad, Trabajo y Progreso (1)
  • Movimiento Neuquino (1)
  • Por la Justicia Social (1)
  • Por Santa Cruz (2)
  • Unidad Ciudadana (15)
  • Unidad Federal (2)
  • Unión Cívica Radical (13)
Qué se vota en cada provincia este domingo

Cámara de Diputados

  • Unión por la Patria (98 diputados)
  • La Libertad Avanza (37)
  • PRO (35)
  • Encuentro Federal (15)
  • Unión Cívica Radical (14)
  • Democracia para Siempre (12)
  • Innovación Federal (8)
  • Coalición Cívica (6)
  • Liga del Interior ELI (6)
  • Coherencia (4)
  • Independencia (3)
  • Futuro y Libertad (2)
  • Izquierda Socialista FIT-Unidad (2)
  • Por Santa Cruz (2)
  • Producción y Trabajo (2)
  • PTS-Frente de Izquierda Unidad (2)
  • Creo (1)
  • Defendamos Santa Fe (1)
  • Movimiento Popular Neuquino (1)
  • MST-Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad (1)
  • Republicanos Unidos (1)
  • Somos Fueguinos (1)
  • Unidos (1)
Sesión en la Cámara de Diputados.
Cómo se compone la Cámara de Diputados

Boleta única de Papel: cómo se vota el 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre se utilizará la Boleta Única de Papel y el Sistema D’Hont para elegir Diputados y Senadores Nacionales. El procedimiento es sencillo: se realiza una marca dentro del cuadrado blanco de un sólo partido, se dobla la boleta y se mete a la urna.