Se terminó la Ley de Nietos: qué cambiará en el sistema para solicitar la ciudadanía española

Habrá un nuevo esquema que afectará principalmente los trámites de inscripción de nacimiento y nacionalidad de hijos españoles.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la ciudadanía española con la Ley de Nietos? Foto: Grok.

En el marco del cierre definitivo de la Ley de Memoria Democrática (LMD), conocida popularmente como Ley de Nietos, tras tres años de vigencia, entrará un nuevo esquema aprobado por el Consulado General de España, que pondrá en marcha el sistema de trámites de nacionalidad española en Buenos Aires por Código Civil. El objetivo es ordenar y agilizar los expedientes que quedaron pendientes durante la vigencia de la ley especial.

Durante el tiempo que estuvo activa la Ley de Nietos, los trámites de nacionalidad por Código Civil se realizaron en la misma plataforma digital que los de la LMD, que generó retrasos y acumulación de solicitudes.

Pasaporte español.

Ahora, con el fin de la ley, el Consulado Español busca separar ambos procesos y actualizar el sistema de turnos, especialmente en el caso de los hijos de españoles nativos y los hijos menores de padres que obtuvieron la nacionalidad española. En redes sociales oficiales, se anunció que “cambiará el sistema de solicitud de turnos para inscripción de nacimiento (nacionalidad) por Código Civil”, y que la nueva modalidad se aplicará a estos dos grupos de solicitantes.

Qué pasará con las solicitudes de la Ley de Nietos

Desde el Gobierno de España, el ministro Ángel Víctor Torres confirmó el cierre definitivo del plazo legal de la LMD y anunció un plan especial (“plan de choque”) para resolver los expedientes que quedaron pendientes antes de esa fecha.

Esto significa que quienes ya presentaron su solicitud bajo la Ley de Nietos seguirán siendo atendidos, mientras que las nuevas gestiones deberán hacerse exclusivamente por Código Civil.

Ley de Nietos, España. Foto: REUTERS

Desde el Consulado recomendaron a los interesados en realizar este trámite mantenerse informados y seguir los canales oficiales de comunicación, y contactar al servicio de WhatsApp, que brinda información actualizada sobre los turnos, la nacionalidad española y la Ley de Nietos.

El nuevo esquema apunta a que los trámites de nacionalidad vuelvan a gestionarse con mayor rapidez, claridad y previsibilidad, beneficiando a los hijos y nietos de españoles que continúan el proceso para obtener su ciudadanía.