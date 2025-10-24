El tren más largo de la Argentina: cuesta menos de $40.000 y recorre cuatro provincias en 32 horas

Con 1150 kilómetros de distancia, une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con San Miguel de Tucumán, un trayecto ideal para quienes buscan conocer el país atravesando hermosos paisajes. Conocé más sobre él.

El tren más extenso de la Argentina. Foto: Trenes Argentinos.

Los trenes de larga distancia son una de las opciones más económicas para recorrer cada rincón de la Argentina. Si bien el más conocido es el de Mar del Plata, hay otro que se destaca por ser el más largo del país.

Con 1150 kilómetros de distancia, el tren más extenso une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con San Miguel de Tucumán, un trayecto ideal para quienes buscan conocer el país atravesando hermosos paisajes.

El recorrido total tiene una duración de 32 horas y abarca cuatro provincias con paradas intermedias. De esta forma, por solo $40.000 se puede llegar a un destino perfecto para una escapada solo o en familia.

El tren más extenso de la Argentina recorre cuatro provincias en 32 horas. Foto: Trenes Argentinos.

El servicio sale desde la estación de Retiro hacia Tucumán los miércoles y domingos (ambos días a las 21.10) y regresa desde San Miguel de Tucumán hacia Buenos Aires los martes y viernes (ambos días a las 21.30).

Por estos motivos, es magnífico para hacer una escapada de varios días y poder sacarle provecho a la ciudad. Asimismo, quienes deseen hacer una escapada más corta, se puede aprovechar para descender en alguna de las paradas intermedias.

El trayecto efímero tiene 15 paradas: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo Andino, Serradino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Ceres, Pinto, Colonia, Herrera, La Banda, Cevil Pozo, Alderetes y Tucumán.

¿Cuánto vale el pasaje del tren de larga distancia a Tucumán?

La categoría más baja es primera y el boleto cuesta $38.000, después sigue pullman a $46.200 y, finalmente, está disponible la opción de sacar un camarote para dos personas a $131.200.

El interior de los trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

El camarote cuenta con estas comodidades: dos camas cuchetas (la de abajo se puede rebatir como sillón), luz de noche, mesita para dejar cosas, enchufe, perchero, control de temperatura frío calor (aire acondicionado) y un pequeño lavabo.