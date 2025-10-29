Pasajes de micros de larga distancia: precios y destinos para las vacaciones de verano 2026

Ya están a la venta los boletos. Conocé los precios para los lugares más elegidos.

Micros de larga distancia. Foto: NA.

Las principales empresas de transporte de larga distancia comenzaron a ofrecer pasajes para la temporada alta de verano y los lugares más elegidos son Mar del Plata, Córdoba, Bariloche e Iguazú.

Cuánto cuesta viajar a los principales destinos turísticos

Los viajes parten desde la Ciudad de Buenos Aires desde el 1 de enero y los destinos más elegidos ya tienen demanda.

Para viajar a Mar del Plata de ida por ejemplo el boleto más barato para el 1 de enero cuesta $54.800 por tramo.

Mar del Plata, la ciudad de la costa más importante Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

Otro de los destinos más solicitados pero de mayor costo es Bariloche. El pasaje solo de ida desde Buenos Aires asciende a $180.400.

Bariloche ofrece descuentos y precios congelados durante toda la temporada Foto: Unsplash

En cuanto a los boletos para el norte del país, Salta tiene la ida en aproximadamente $101.000, mientras que el valor para Iguazú es de $119.500.

Garganta del Diablo, Ruta Nacional 68, Salta. Foto: Wikipedia.

Otro destino clásico es Córdoba, que tiene precios desde $50.000. Mientras que, Tucumán tiene una tarifa que comienza desde los $85.000 al igual que el destino cuyano Mendoza.

Mendoza, Argentina. Foto: Tripadvisor

Es importante tener en cuenta que las empresas indican que los precios pueden varias depende las semanas y de la fecha aproximada a viajar. De esta forma, comprando antes siempre se podrá acceder a precios más accesibles.