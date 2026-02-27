Micros de larga distancia. Foto: NA.

A la hora de planificar un viaje, el micro de larga distancia puede ser una gran opción para pensar en el ahorro. Como si fuera poco, existe un truco para moverse por Argentina a un precio menor, haciendo una llamativa combinación que pocos utilizan.

La cuenta especializada en transporte, @losmapasdeale, reveló a través de un video la manera más económica de viajar. Este dato resulta fundamental para aquellos que aún no tomaron sus vacaciones y quieren pensar en una escapada sin gastar de más.

El truco para viajar en micro de larga distancia por menos dinero. Video: Instagram losmapasdeale

El método secreto para ahorrar en viajes de micro de larga distancia

Un viaje realizado desde Buenos Aires a Catamarca puede ser más económico, siempre y cuando se utilice un método similar al de un avión: una escala o parada extra, aunque no es necesario bajarse del colectivo. Esto consiste en evitar un recorrido directo largo, y reemplazarlo por dos o más de menor tiempo.

Los micros de larga distancia suelen hacer algunas paradas más allá de su recorrido completo. Esto puede significar una ventaja al ahorro, ya que se pueden comprar dos boletos, sin necesidad de moverse del asiento elegido.

El truco consiste en dividir el viaje: un recorrido entre Buenos Aires y Gualeguaychú, Entre Ríos, tiene una parada intermedia en Ceibas. Si la persona saca un boleto desde Buenos Aires a Ceibas, y luego otro en el mismo micro de Ceibas a Gualeguaychú, ahorrará algunos miles de pesos.

El usuario @mapasdeale dio ejemplos: un viaje de Retiro a San Fernando del Vallle Catamarca, tiene una parada intermedia en Córdoba. El viaje directo cuesta un aproximado de $132.000, aunque si se hace Retiro-Córdoba ($72.000) y Córdoba-Catamarca (35.000), se puede ahorrar casi $30.000 con este truco.

Más consejos para ahorrar en micro de larga distancia

Además, el influencer de transporte dio otros dos consejos importantes para hallar el ahorro en este método de viaje.