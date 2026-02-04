Micros de larga distancia para unir La Plata con Junín. Foto: NA

Una nueva alternativa de transporte de larga distancia comenzará a funcionar a partir de marzo y conectará a La Plata con Junín, sumando una opción clave para quienes viajan entre la capital bonaerense y el interior de Buenos Aires.

La iniciativa estará a cargo de la empresa Sol Bus, que pondrá en marcha una línea de micros con paradas intermedias, orientada especialmente a estudiantes y trabajadores que se trasladan de manera frecuente por motivos educativos y laborales.

El nuevo recorrido que une La Plata con Junín, y las paradas intermedias

El nuevo recorrido unirá de forma directa La Plata con Junín e incluirá paradas en varias localidades del interior bonaerense. Entre ellas se encuentran Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Chacabuco y Lincoln, lo que permitirá ampliar las alternativas de traslado entre el noroeste provincial, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la capital de la provincia. Desde la empresa destacaron que el objetivo es mejorar la conectividad entre ciudades que, hasta ahora, contaban con opciones limitadas o poco directas.

Este servicio, según explicaron desde Sol Bus, apunta a responder a una demanda creciente del transporte interurbano, facilitando viajes por razones personales, laborales y académicas. La conexión directa entre estas localidades permitirá reducir tiempos de viaje y evitar trasbordos, un beneficio clave para quienes realizan estos recorridos de manera habitual.

¿Cómo son los micros que conectan La Plata con Junín?

En cuanto a las comodidades, las unidades que cubrirán la nueva traza estarán equipadas con servicios semicama y cama ejecutiva, pensados para garantizar mayor confort en trayectos de media y larga distancia. Además, los micros contarán con conexión a Internet satelital mediante el sistema Starlink, una tecnología que permitirá a los pasajeros mantenerse conectados durante todo el viaje.

Ls comodidades que tendrán las unidades que completen la traza La Plata-Junín.

Desde la empresa remarcaron que el uso de Internet satelital resulta especialmente útil en zonas rurales, donde la señal de telefonía móvil suele ser inestable o directamente inexistente. De este modo, los usuarios podrán trabajar, estudiar o entretenerse sin interrupciones a lo largo del recorrido.

Por último, Sol Bus informó que los días y horarios en los que funcionará la nueva línea serán anunciados en las semanas previas a su puesta en marcha oficial.