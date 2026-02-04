Un nuevo colectivo unirá dos puntos clave de Buenos Aires: los detalles del recorrido
Sol Bus lanzará en marzo una nueva línea de micros que recorrerá muchos kilómetros, con paradas en distintas ciudades del interior bonaerense. El servicio busca mejorar la conectividad interurbana y ofrecer un viaje más directo.
Una nueva alternativa de transporte de larga distancia comenzará a funcionar a partir de marzo y conectará a La Plata con Junín, sumando una opción clave para quienes viajan entre la capital bonaerense y el interior de Buenos Aires.
La iniciativa estará a cargo de la empresa Sol Bus, que pondrá en marcha una línea de micros con paradas intermedias, orientada especialmente a estudiantes y trabajadores que se trasladan de manera frecuente por motivos educativos y laborales.
El nuevo recorrido que une La Plata con Junín, y las paradas intermedias
El nuevo recorrido unirá de forma directa La Plata con Junín e incluirá paradas en varias localidades del interior bonaerense. Entre ellas se encuentran Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Chacabuco y Lincoln, lo que permitirá ampliar las alternativas de traslado entre el noroeste provincial, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la capital de la provincia. Desde la empresa destacaron que el objetivo es mejorar la conectividad entre ciudades que, hasta ahora, contaban con opciones limitadas o poco directas.
Este servicio, según explicaron desde Sol Bus, apunta a responder a una demanda creciente del transporte interurbano, facilitando viajes por razones personales, laborales y académicas. La conexión directa entre estas localidades permitirá reducir tiempos de viaje y evitar trasbordos, un beneficio clave para quienes realizan estos recorridos de manera habitual.
¿Cómo son los micros que conectan La Plata con Junín?
En cuanto a las comodidades, las unidades que cubrirán la nueva traza estarán equipadas con servicios semicama y cama ejecutiva, pensados para garantizar mayor confort en trayectos de media y larga distancia. Además, los micros contarán con conexión a Internet satelital mediante el sistema Starlink, una tecnología que permitirá a los pasajeros mantenerse conectados durante todo el viaje.
Desde la empresa remarcaron que el uso de Internet satelital resulta especialmente útil en zonas rurales, donde la señal de telefonía móvil suele ser inestable o directamente inexistente. De este modo, los usuarios podrán trabajar, estudiar o entretenerse sin interrupciones a lo largo del recorrido.
Por último, Sol Bus informó que los días y horarios en los que funcionará la nueva línea serán anunciados en las semanas previas a su puesta en marcha oficial.