Micros de larga distancia, viajes. Foto: IA/Canal 26

Subirse a un micro de larga distancia, muchas veces, significa una buena noticia: vacaciones o algún viaje de placer. Sin embargo, dentro de estos colectivos puede darse una sensación molesta, ya que suelen tener el aire acondicionado a una baja temperatura y genera frío, más allá del clima que haya en el exterior.

En plena temporada de verano, un chofer argentino atravesó un momento complicado con los pasajeros y aprovechó para explicar el motivo de la temperatura del aire acondicionado en los micros.

Un chófer reveló por qué hace tanto frío en los micros de larga distancia. Video: Facebook.

Mientras viajaba de Buenos Aires con dirección a la Patagonia, por Ruta 3, recibió numerosas quejas por parte de los pasajeros, producto del frío que estaban atravesando.

Por qué siempre hace frío en los micros de larga distancia

“Somos muchos, somos cuarenta almas que vamos acá arriba. ¿Qué pasa? Con el calor se nos empaña el parabrisas, pasan en todos los micros de larga distancia, por eso hace frío”, comentó, al revelar que en realidad es por motivos de seguridad, tanto para ellos como para los pasajeros.

Y siguió ante la mirada atenta de las personas que viajaban a bordo: “¿Cómo evitar eso? Bajar la temperatura para tener una buena visión. O sea que es por seguridad, porque nosotros también tenemos frío”.

Viajes, viaje de egresados, micro de larga distancia. Foto: NA/Marcos Adandia.

Sobre el camino que realizaban, sobre la Ruta 3, agregó: "Tenemos que ver la ruta, y tenemos que ver la Ruta 3 que es muy complicada, está muy jodida, muy destruida por los camiones que andan”.

Claro que está explicación mermó la queja, a pesar del frío que atravesaban. Una imagen habitual de los viajes es las personas con camperas, más allá de que afuera haya una temperatura superior a los 25°, por ejemplo.

Qué aplicación permite saber cuándo viene un colectivo en tiempo real

La movilidad urbana en Argentina atraviesa una verdadera revolución digital gracias a Cuándo SUBO, la aplicación oficial que permite saber en tiempo real cuándo llegará el colectivo a cada parada. Esta herramienta, desarrollada por el Ministerio de Transporte en conjunto con el sistema SUBE, se consolidó como una de las más utilizadas por quienes dependen del transporte público para moverse diariamente por la ciudad.

La app que revoluciona el transporte Foto: captura

Disponible tanto para Android como para iOS, la aplicación ofrece información precisa sobre la ubicación de cada unidad, lo que permite reducir los tiempos de espera, evitar la incertidumbre típica de las paradas y planificar con mayor comodidad la salida hacia el trabajo, la escuela o cualquier actividad cotidiana.

¿Cómo funciona la tecnología detrás de la app?

Cuándo SUBO combina dos fuentes clave de datos:

Los validadores SUBE instalados en cada colectivo, que reportan actividad de los pasajeros.

El monitoreo satelital, que rastrea la ubicación exacta de las unidades en circulación.

Gracias a esta integración, la app puede actualizar la información de arribo cada pocos segundos, brindando un panorama dinámico y confiable para usuarios de todo el país.