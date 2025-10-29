Prohibieron dos reconocidas golosinas: tenían un riesgo potencialmente mortal para sus consumidores

Se ordenó el retiro voluntario de dos barras de dulce ante la posible presencia de alérgenos no declarados en el etiquetado que podrían provocar reacciones graves en personas con alergias a frutos secos.

Retiraron golosinas del mercado en plena temporada de Halloween por considerarlas riesgosas para la salud.

A pocos días de las celebraciones de Halloween, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una advertencia sobre dos barras de dulce para consumidores de Michigan y Nueva York, luego de que se anunciara la retirada voluntaria de estos productos elaborados por la empresa Zingerman’s Candy Manufactory, con sede en Ann Arbor, Michigan.

Las barras en cuestión son las Peanut Butter Crush, que podrían contener nueces de la India (anacardos) no declaradas, y las Ca$hew Cow, que podrían contener maní sin indicarlo en el etiquetado.

Según la FDA, las personas con alergias o hipersensibilidad a estos frutos secos pueden sufrir reacciones graves o potencialmente mortales si consumen los productos afectados.

El retiro fue emitido el 24 de octubre para los lotes Peanut Butter Crush Full Size Bars número 17425 y Ca$hew Cow Full Size Bars número 174250. Estos productos fueron distribuidos en tiendas y minoristas de Michigan y Nueva York.

Según la agencia, el problema se originó por un “fallo temporal en los procesos de producción y empaque”, que ocasionó la omisión de advertencias sobre la presencia de alérgenos en determinados lotes.

De todos modos, hasta el momento no se registraron casos de enfermedades ni reacciones adversas vinculadas con estos productos. De todos modos, Zingerman’s Candy Manufactory informó que implementó medidas correctivas para prevenir futuros incidentes y pidió a los consumidores devolver los productos al punto de compra para recibir el reembolso correspondiente.

Riesgos y síntomas de alergia a determinados productos

La alergia al maní es una de las más severas entre las reacciones alimentarias. Puede manifestarse con picazón en la boca, urticaria o hinchazón de labios, y en casos graves provocar anafilaxia, una reacción potencialmente mortal caracterizada por dificultad respiratoria, presión arterial baja y pulso acelerado.

En individuos altamente sensibles, incluso una mínima cantidad de alérgeno puede desencadenar la respuesta inmunológica.

Con esta advertencia, la FDA busca prevenir incidentes de salud en vísperas de una de las fechas con mayor consumo de dulces del año, reforzando la importancia del control y la transparencia en el etiquetado alimentario.