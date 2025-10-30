Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima mostrará características típicas de la temporada, con temperaturas mínimas alcanzando los 4.2°C. La mañana comenzará de manera parcialmente nubosa, y las probabilidades de precipitaciones son mínimas, permitiendo disfrutar de una jornada agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las condiciones del tiempo continuarán con un cielo parcialmente cubierto y temperaturas máximas que llegarán a los 18.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad media alrededor de 13 km/h, lo que aportará una ligera frescura al ambiente. Hacia la noche, se mantendrán las condiciones estables sin precipitaciones significativas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Es recomendable aprovechar la tarde para realizar actividades al aire libre, dado que el clima será propicio. Llevar una chaqueta ligera será adecuado para la noche debido al descenso de las temperaturas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 30 de octubre de 2025

El amanecer en Jujuy está programado para las 08:01 ante un cielo límpido, mientras que el atardecer será aproximadamente a las 18:41, brindando un día ideal para beneficiosas observaciones astronómicas.