Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy, el clima en Río Negro se presenta con características variables. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán los 6.8°C. Se espera una leve brisa con viento alcanzando los 22 km/h, lo cual hace que el clima sea bastante fresco a primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En el transcurso de la tarde y hacia la noche, las condiciones no variarán significativamente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C, mientras que se mantendrá el cielo nublado. Los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frescura en el ambiente.

No se espera precipitaciones significativas durante todo el día, permitiendo actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en el cielo, el sol salió a las 08:33 y se pondrá a las 17:51. Estos horarios nos ofrecen una cantidad considerable de luz solar para realizar diversas actividades. El estado del tiempo con nubosidad parcial podría afectar la visibilidad astronómica.

La humedad relativa hoy fluctuará entre un 45% y un 82%, lo que podría inducir una sensación térmica más húmeda, especialmente durante las horas de mayor frío.