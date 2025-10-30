Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima y tiempo

El clima en San Luis durante la mañana de este jueves 30 de octubre de 2025 se espera que sea relativamente fresco pero agradable. El cielo estará parcialmente nuboso y las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C. La humedad alcanzará un 66%, por lo que tendremos una jornada de aire bastante húmedo. El viento soplará con una velocidad media de 22 km/h, lo que puede generar una sensación térmica aún más baja durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, las condiciones meteorológicas de San Luis mantendrán el cielo parcialmente cubierto. La temperatura máxima del día alcanzará los 17.7°C, lo que ofrece temperaturas bastante agradables para la temporada. Durante la noche, la tendencia del clima en San Luis continuará siendo estable, con una ligera caída de la temperatura. Se espera que los niveles de humedad bajen un poco al 42%, lo que podría ofrecer una noche más fresca. Los vientos en ese momento del día tendrán una leve disminución en su velocidad, proporcionando una noche tranquila.