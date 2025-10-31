El recorrido del Trambus: los barrios porteños que unirá el nuevo transporte público de Buenos Aires

Con pruebas ya iniciadas en la Línea 34, promete revolucionar el transporte porteño con unidades 100% eléctricas, silenciosas y sin emisiones, conectando barrios y líneas de subte y tren de forma transversal.

El Trambus de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X CiudaddeBondis

El transporte público se renueva en la Ciudad de Buenos Aires. La llegada del Trambus resulta una innovación en materia de traslados, ya que ofrecerá una nueva alternativa para recorrer los barrios porteños. Su particularidad es que será eléctrico, en una mezcla de la eficiencia del Metrobus y las comodidades de un tranvía moderno.

Las pruebas del sistema comenzaron recientemente en la Línea 34, bajo la coordinación de la empresa Juan B. Justo S.A.T.C.I., que puso en marcha la etapa de adaptación técnica, capacitación de choferes y recorridos de prueba. Este proceso marcará el inicio de un modelo de transporte ágil, silencioso y no contaminante, pensado para mejorar la conectividad urbana y reducir el impacto ambiental.

Las pruebas en el Trambus. Video: X CiudaddeBondis.

Cómo será el recorrido del Trambus, el nuevo transporte de CABA

El Ministerio de Infraestructura porteño confirmó que el recorrido del Trambus permitirá conectar con cinco líneas de subte y cuatro de trenes metropolitanos, garantizando una integración sin precedentes dentro del sistema de transporte público.

“En su recorrido conectará con 5 líneas de subte (H en Hospitales, E en Av. La Plata, A en Acoyte y Río de Janeiro, B en Dorrego y D en Palermo), así como con 4 líneas de trenes (Belgrano Sur en estación Sáenz, Sarmiento en estación Caballito, San Martín en estación Villa Crespo y Palermo y Mitre en estación Tres de Febrero)”, señaló la cartera dirigida por Pablo Bereciartua.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, había destacado meses atrás las características de este nuevo sistema: “Es una especie de subte en superficie, similar al Metrobus, pero más moderno, 100% sostenible porque es eléctrico, adaptado a personas con discapacidad y además, silencioso, por lo que también vamos a reducir la contaminación sonora”.

Movilidad sustentable: comenzó la prueba del Trambus, el “subte en superficie” que circulará por la Línea 34. Foto: x pberecia.

Qué barrios porteños atravesará en Trambus

El primer ramal, denominado Trambus 1 (T1), se pondrá en funcionamiento en 2026, conectando la Costanera Norte, a la altura de Aeroparque, con el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya. El recorrido atravesará algunos de los barrios más densamente poblados de la Ciudad, como Palermo, Caballito, Almagro y Parque Patricios, favoreciendo una conexión transversal entre norte y sur.

Un año más tarde, en 2027, comenzará a operar el Trambus 2 (T2), que recorrerá el oeste porteño uniendo Belgrano C (tren Mitre) con San Pedrito (línea A), atravesando Flores, Villa del Parque, Agronomía y Villa Urquiza, entre otros barrios.

El ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad precisó que el nuevo sistema contará con estaciones modernas, carriles exclusivos y vehículos completamente eléctricos. “El TRAMBUS muy pronto también dejará su huella en la Avenida Juan B. Justo. El T1 conectará Nueva Pompeya con el Aeropuerto a lo largo de 12,5 km, con estaciones modernas, vehículos 100% eléctricos y carriles exclusivos”, afirmó.

Movilidad sustentable: comenzó la prueba del Trambus, el “subte en superficie” que circulará por la Línea 34. Foto: x pberecia.

El Trambus busca consolidarse como un paso más hacia una Ciudad más limpia, eficiente y accesible, donde la movilidad eléctrica gane protagonismo frente a los combustibles fósiles. Su implementación marcará un hito en la modernización del transporte público porteño, reforzando la tendencia hacia la sustentabilidad urbana que ya adoptan grandes capitales del mundo.