Compite con Jorgelín: el mejor alfajor triple de Argentina que se llevó el Primer Puesto en el Mundial

Con sus 100 gramos de pura tentación, esta nueva versión promete convertirse en un favorito entre los fanáticos del alfajor.

Alfajor Barrigón. Foto: Instagram @ elbarrigonchingolo

El alfajor Barrigón sigue siendo noticia en el mundo kiosquero. En la última edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2025, realizada en agosto, la marca oriunda de Lanús obtuvo el Primer Puesto al Mejor Alfajor de tres capas gracias a su más reciente creación: el Barrigón Triplazo de frutilla.

Un nuevo sabor que conquista

El Barrigón Triplazo combina una generosa capa de dulce de leche con otra de crema sabor frutilla, todo recubierto con un suave baño de chocolate que enamora desde el primer bocado. Con sus 100 gramos de pura tentación, este nuevo integrante promete convertirse en un favorito entre los fanáticos del alfajor.

Alfajor Barrigón. Foto: alfajoresbarrigon.com

Una familia que no para de crecer

Con esta incorporación, Barrigón amplía su reconocida línea de productos, que ya incluye clásicos como:

Barrigón negro

Barrigón blanco

Mega negro

Mega blanco

Barrigón de barrio

Y ahora, el nuevo Triplazo

Alfajor Barrigón. Foto: alfajoresbarrigon.com

El Triplazo se comercializa en cajas de 30 unidades, ideal para kioscos que buscan sumar un producto premiado y de alta demanda, aunque también se vende por unidad. Con este lanzamiento, Barrigón reafirma su lugar como una de las marcas más queridas y elegidas por kiosqueros y consumidores en todo el país.

No es el Rasta: el nuevo alfajor viral tiene un “relleno explosivo de dulce de leche” y va camino a destronar a los clásicos

La industria del alfajor se reinventa día a día y un nuevo competidor amenaza con posicionarse como el favorito. Se trata de la creación de El Barrigón, una distribuidora de alimentos que con la llegada de esta golosina consiguió captar la atención de miles de personas.

Fue tal el impacto que ya recibió el primer puesto al mejor alfajor de dulce de leche en la Fiesta del Alfajor que se realiza en Córdoba.

Todo listo para el Campeonato Argentino del Alfajor. Foto: Instagram @probandoalfajores

Qué lleva el alfajor Barrigón

La receta es simple: dos tapas de cacao super húmedas, 75 gramos de dulce de leche cremoso y una cobertura de chocolate semiamargo o blanco.

Al primer mordisco, la cantidad de dulce de leche explota entre las galletas, y ésta es una de las razones que enamoraron a los clientes y seguidores.

Alfajor Barrigón Chingolo. Foto: Instagram @elbarrigonchingolo

El fenómeno no es casualidad. Matías Bello y Alexia Mazza, la pareja detrás de El Barrigón, supieron cómo conquistar a su audiencia a través del humor y la autenticidad en sus contenidos. Su presencia en Instagram, TikTok y Facebook ha sido clave para amplificar el alcance del alfajor, generando un engagement constante con su comunidad que tiene más de 130 mil seguidores.