Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 1 de noviembre de 2025

Tiempo en Catamarca

Hoy, el clima en Catamarca estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Se espera una temperatura mínima de 6.4°C, que ascenderá progresivamente a medida que avance el día. La humedad durante el día será considerable, llegando a un máximo de 65%. El viento soplará desde el sur con una velocidad media de 16 km/h, lo que podría añadir una sensación de frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, se prevé que las condiciones climáticas continúen siendo parcialmente nubosas. La temperatura máxima alcanzará los 23.7°C, lo cual proveerá de una jornada agradable. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 21 km/h, lo cual mantendrá la sensación térmica estable.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 07:40 y se pondrá a las 18:33, brindando alrededor de diez horas de luz diurna para disfrutar de las actividades al aire libre. La salida de la luna está prevista para las 17:53 y se ocultará a las 17:40 del día siguiente.