Trámite de la VTV: cuáles son los 4 requisitos del interior del auto que hay que cumplir para aprobar la verificación
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que deben cumplir todos los autos para transitar en el país. Por ello, es importante contar con todos los elementos que tienen que estar dentro del vehículo.
En este contexto, al momento de realizar la VTV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se tienen que tener una serie de artículos ubicados dentro del auto que son inspeccionados por los especialistas a cargo del trámite.
A continuación, los 4 elementos cruciales para hacer la Verificación Técnica Vehicular y no correr riesgos de desaprobarla:
- Balizas
- Botiquín de emergencias dentro del habitáculo
- Cinturones de seguridad del vehículo abrochados
- Matafuegos
¿Cuándo entra en vencimiento la VTV?
La VTV debe renovarse anualmente y todos los autos tienen que tenerla al día, ya que circular con la oblea vencida puede significar una importante multa.
No obstante, es importante recordar que la Verificación Técnica Vehicular perderá todo tipo de validez desde el día posterior a su fecha de caducidad.
Por ejemplo, si una VTV tiene como vencimiento el mes de noviembre de 2025, deberá ser renovada antes del inicio del anteúltimo mes del año. Si no se renueve antes de diciembre, se aplicará una multa.
¿Cuánto cuesta hacer el trámite de la VTV?
El precio de la Verificación Técnica Vehicular varía según los costos establecidos en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires.
Precio de la VTV en CABA
- Vehículos: $63.453,61
- Motocicletas: $23.858,78
Precio de la VTV en PBA
- Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57
- Vehículos de hasta 2.500 kg: $79.640,87
- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676,79
- Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $47.784,52
- Motovehículos de más de 600cc: $63.712,70
- Motovehículos de más de 200cc y hasta 600cc: $47.784,52
- Motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc: $31.856,35