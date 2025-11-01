Trámite de la VTV: cuáles son los 4 requisitos del interior del auto que hay que cumplir para aprobar la verificación

Al momento de realizar la VTV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se tienen que tener una serie de artículos ubicados dentro del vehículo que son inspeccionados por los especialistas. Los detalles dentro de la nota.

Trámite VTV en CABA.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que deben cumplir todos los autos para transitar en el país. Por ello, es importante contar con todos los elementos que tienen que estar dentro del vehículo.

En este contexto, al momento de realizar la VTV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se tienen que tener una serie de artículos ubicados dentro del auto que son inspeccionados por los especialistas a cargo del trámite.

Para aprobar el trámite de la VTV hay que tener cuatro elementos cruciales dentro del vehículo. Foto: GCBA.

A continuación, los 4 elementos cruciales para hacer la Verificación Técnica Vehicular y no correr riesgos de desaprobarla:

Balizas

Botiquín de emergencias dentro del habitáculo

Cinturones de seguridad del vehículo abrochados

Matafuegos

¿Cuándo entra en vencimiento la VTV?

La VTV debe renovarse anualmente y todos los autos tienen que tenerla al día, ya que circular con la oblea vencida puede significar una importante multa.

No obstante, es importante recordar que la Verificación Técnica Vehicular perderá todo tipo de validez desde el día posterior a su fecha de caducidad.

La VTV debe renovarse anualmente y todos los autos tienen que tenerla al día. Foto: NA.

Por ejemplo, si una VTV tiene como vencimiento el mes de noviembre de 2025, deberá ser renovada antes del inicio del anteúltimo mes del año. Si no se renueve antes de diciembre, se aplicará una multa.

¿Cuánto cuesta hacer el trámite de la VTV?

El precio de la Verificación Técnica Vehicular varía según los costos establecidos en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires.

Precio de la VTV en CABA

Vehículos : $63.453,61

Motocicletas: $23.858,78

Precio de la VTV en PBA