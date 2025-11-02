De esquina icónica al derrumbe inminente: la Ciudad se despide de la “Nueva York de Buenos Aires”

El emblemático edificio de Cabildo y La Pampa, famoso por su cúpula inspirada en el Chrysler Building de Nueva York y por haber sido punto de encuentro durante tres décadas, será demolido. El cierre del Manhattan Club Grand Café marca el fin de uno de los espacios más representativos del paisaje urbano de Belgrano.

Desaparece un símbolo porteño de los años 90. Foto: Unsplash.

En pleno corazón de Belgrano, específicamente en la intersección de la avenida Cabildo y la calle La Pampa, se alza todavía, al menos por unos días más, el edificio que albergó al Manhattan Club Grand Café.

Con una fachada inspirada en el estilo art-déco del Chrysler Building de Nueva York, esta confitería se instaló en diciembre de 1995 y durante más de treinta años fue punto de encuentro, cultura y consumo en el barrio.

El Café Manhattan de Belgrano cierra sus puertas. Foto: Google Maps.

El diseño del edificio fue obra del estudio de arquitectura del Leandro Bardach (integrado al equipo Kicherer & Bardach), quien explicó que la cúpula fue concebida para dotar de “verticalidad” a una esquina de Cabildo que presentaba una dirección suave y abundante cartelería visual.

Sin embargo, el brillo de sus primeros años se vio opacado. Los socios fundadores, de una extensa sociedad gastronómica, comenzaron a enfrentar problemas estructurales, económicos y de gestión luego de la crisis del 2001. Con los años, el lugar dejó de irradiar lo que alguna vez prometía: este fue uno de los comentarios recurrentes entre vecinos.

El cierre definitivo del café fue anunciado en abril de 2025, cuando las persianas bajaron y se colocó un candado en la puerta. En sus últimos años, había funcionado como cooperativa de trabajadores, un intento de sostener la actividad frente al deterioro.

Mensajes en redes sociales tras el cierre del emblemático café. Foto: captura.

¿Qué pasará con la cúpula y el edificio?

El tema central ahora pasa por el destino de la cúpula, que se volvió todo un símbolo del lugar. Según Mauro Ketlun, la demolición es inminente, aunque aún sin fecha exacta, y la posibilidad de preservar la cúpula es extremadamente remota por los altos costos de desmontaje y traslado.

Con su cierre y demolición próxima, Belgrano pierde un referente arquitectónico que excedía su función como café. La esquina de Cabildo y La Pampa dejará de exhibir aquella cúpula que evocaba el horizonte neoyorquino y el glamour de otra era.