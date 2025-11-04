AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes dejarán de cobran la asignación en noviembre 2025
Durante noviembre de 2025, algunos beneficiarios dejarán de recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Esto se debe principalmente a que podrían haber dejado de cumplir con los requisitos exigidos por el ANSES, o haber sido dados de baja del sistema.
Las causas más frecuentes incluyen la falta de actualización de datos personales, documentación incompleta o cambios en la situación familiar o laboral del titular. En caso de inconsistencias, ANSES permite iniciar un reclamo para revisar la situación.
Quiénes cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar ANSES en noviembre de 2025
Recibirán el beneficio quienes cumplan con los requisitos actualizados, tengan sus datos validados en el sistema y no hayan sido dados de baja recientemente por ANSES. Los requisitos para la AUH son los siguientes:
- Ser argentino/a o tener al menos dos años de residencia legal en el país.
- Estar desempleado/a, trabajar informalmente, como personal doméstico o estar inscripto como monotributista social.
- Los hijos deben tener menos de 18 años (sin límite en caso de discapacidad)
Por otro lado, los requerimientos para cobrar la Tarjeta Alimentar son los siguientes:
- Cobrar la AUH y tener hijos de hasta 17 años.
- Estar embarazada desde el tercer mes y cobrar la Asignación por Embarazo (AUE).
- Tener hijos con discapacidad que perciban la AUH (sin límite de edad).
- Ser madre de siete hijos o más y recibir una Pensión No Contributiva (PNC).
Para saber si este beneficio te corresponde o no, ingresá a Mi ANSES con tu número de CUIL o DNI y tu clave de seguridad social. En la sección “Consultar”, podrás verificar si estás habilitado/a para recibir el pago este mes.
Cómo reclamar si no cobrás AUH o Tarjeta Alimentar ANSES en noviembre 2025
Si no recibiste tu pago, seguí estos pasos para gestionar el reclamo:
- Verificá tus datos en Mi ANSES: ingresá con tu CUIL o DNI y comprobá que toda tu información y la de tu grupo familiar estén correctas.
- Reuní la documentación: llevá originales y copias, junto con el Formulario PS 2.72 – Reclamo General.
- Pedí un turno en ANSES: a través del sitio web oficial www.anses.gob.ar
- Presentate el día asignado: acudí a la oficina de ANSES correspondiente con toda la documentación requerida.
- Podés presentar el reclamo en caso de que te corresponda cobrar alguno de los beneficios.
Montos actualizados AUH y Tarjeta Alimentar noviembre 2025
Durante noviembre de 2025, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán $119.713,83 por cada hijo.
Del total, el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la libreta con los controles de salud y escolaridad.
El nuevo valor incluye un incremento del 2,1%, según el índice de inflación de septiembre informado por el INDEC
El monto de la Tarjeta Alimentar es el siguiente:
- Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250.
- Familias con un hijo: $52.250.
- Familias con dos hijos: $81.936.
- Familias con tres o más hijos: $108.062.