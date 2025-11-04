AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes dejarán de cobran la asignación en noviembre 2025

Los montos del anteúltimo mes del año y cómo hacer el reclamo ante ANSES si no recibiste el dinero. Los motivos de las bajas, en la nota.

Durante noviembre de 2025, algunos beneficiarios dejarán de recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Esto se debe principalmente a que podrían haber dejado de cumplir con los requisitos exigidos por el ANSES, o haber sido dados de baja del sistema.

Las causas más frecuentes incluyen la falta de actualización de datos personales, documentación incompleta o cambios en la situación familiar o laboral del titular. En caso de inconsistencias, ANSES permite iniciar un reclamo para revisar la situación.

Quiénes cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar ANSES en noviembre de 2025

Recibirán el beneficio quienes cumplan con los requisitos actualizados, tengan sus datos validados en el sistema y no hayan sido dados de baja recientemente por ANSES. Los requisitos para la AUH son los siguientes:

Ser argentino/a o tener al menos dos años de residencia legal en el país.

Estar desempleado/a, trabajar informalmente, como personal doméstico o estar inscripto como monotributista social.

Los hijos deben tener menos de 18 años (sin límite en caso de discapacidad)

Por otro lado, los requerimientos para cobrar la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

Cobrar la AUH y tener hijos de hasta 17 años.

Estar embarazada desde el tercer mes y cobrar la Asignación por Embarazo (AUE).

Tener hijos con discapacidad que perciban la AUH (sin límite de edad).

Ser madre de siete hijos o más y recibir una Pensión No Contributiva (PNC).

Para saber si este beneficio te corresponde o no, ingresá a Mi ANSES con tu número de CUIL o DNI y tu clave de seguridad social. En la sección “Consultar”, podrás verificar si estás habilitado/a para recibir el pago este mes.

Cómo reclamar si no cobrás AUH o Tarjeta Alimentar ANSES en noviembre 2025

Si no recibiste tu pago, seguí estos pasos para gestionar el reclamo:

Verificá tus datos en Mi ANSES: ingresá con tu CUIL o DNI y comprobá que toda tu información y la de tu grupo familiar estén correctas.

Reuní la documentación: llevá originales y copias, junto con el Formulario PS 2.72 – Reclamo General.

Pedí un turno en ANSES: a través del sitio web oficial www.anses.gob.ar

Presentate el día asignado: acudí a la oficina de ANSES correspondiente con toda la documentación requerida.

Podés presentar el reclamo en caso de que te corresponda cobrar alguno de los beneficios.

Montos actualizados AUH y Tarjeta Alimentar noviembre 2025

Durante noviembre de 2025, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán $119.713,83 por cada hijo.

Del total, el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la libreta con los controles de salud y escolaridad.

El nuevo valor incluye un incremento del 2,1%, según el índice de inflación de septiembre informado por el INDEC

El monto de la Tarjeta Alimentar es el siguiente: