ANSES confirmó qué pasará con la Tarjeta Alimentar y la AUH en noviembre 2025: quiénes cobran y cuánto

Esta ayuda económica, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria, es compatible con otros beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Los detalles.

Tarjeta Alimentar, economía argentina

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo quedarán las prestaciones sociales a partir de noviembre 2025, mes en el que entrará en vigencia una nueva actualización de montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en cumplimiento del Decreto 274/2024 que dispone ajustes mensuales vinculados al índice de inflación.

Según informó el organismo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentará un aumento del 2,1%, correspondiente a la inflación de septiembre reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este incremento busca mitigar el impacto del aumento general de precios y proteger el poder adquisitivo de las familias que dependen de la ayuda estatal.

ANSES. Foto: NA

Los valores actualizados que regirán desde noviembre son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,23 (80% mensual: $95.770,58).

Asignación Universal por Hijo con discapacidad: $389.808,61 (80% mensual: $311.748,35).

Además, desde el Gobierno ratificaron la continuidad de la Tarjeta Alimentar, también conocida como Programa Alimentar, una de las herramientas sociales más importantes para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. Este beneficio, compatible con la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), seguirá depositándose de forma habitual, aunque no recibirá aumentos durante este mes.

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios:

Familias con un hijo o beneficiarias de la Asignación por Embarazo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Tarjeta Alimentar. Foto: mdssde.gob.ar

Esta asistencia es depositada automáticamente en la cuenta donde los beneficiarios cobran sus prestaciones principales, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El objetivo del programa, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, es mejorar la nutrición infantil y asegurar que los hogares más vulnerables cuenten con recursos para adquirir alimentos de calidad.

Fuentes oficiales de ANSES remarcan que la actualización mensual de las asignaciones constituye un mecanismo clave para proteger los ingresos frente a la inflación. “El objetivo es que los beneficiarios no pierdan capacidad de compra y que el acompañamiento del Estado sea constante”, indicaron desde el organismo.

Mientras tanto, los beneficiarios de la AUH y la Tarjeta Alimentar seguirán recibiendo sus pagos de forma habitual durante el mes de noviembre, con las actualizaciones correspondientes y sin interrupciones.