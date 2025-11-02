ANSES inicia los pagos de noviembre 2025: a quiénes les corresponde cobrar entre el 3 y el 7 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a efectuar los pagos correspondientes a noviembre de 2025. Entre el 3 y el 7 del mes, se acreditan algunos haberes y continúan los depósitos de importantes asignaciones, según el cronograma oficial.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a la primera semana de noviembre 2025. Entre el lunes 3 y el viernes 7, el organismo previsional iniciará los primeros depósitos del mes y continuará con los pagos pendientes del período anterior, en cumplimiento del cronograma oficial.

Durante estos días, se realizarán los desembolsos correspondientes al Programa de Desempleo Plan 2, destinados a trabajadores que perdieron su empleo formal y que perciben la prestación por el mes de octubre. En este caso, el beneficio se acredita para todas las terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI) y los pagos se extenderán hasta el 10 de noviembre, según lo dispuesto por el organismo.

ANSES. Foto: NA

Al mismo tiempo, ANSES continuará con la acreditación de las Asignaciones de Pago Único, que comprenden los beneficios por matrimonio, adopción y nacimiento, también correspondientes al mes anterior. En esta categoría, los pagos se encuentran divididos en dos períodos:

La primera quincena , cuyos depósitos comenzaron el 9 de octubre y continuarán hasta el 10 de noviembre.

La segunda quincena, que inició el 20 de octubre y finalizará en la misma fecha límite.

Asimismo, los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas seguirán recibiendo sus haberes en el mismo plazo, ya que el calendario vigente abarca desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Bono de ANSES. Foto: archivo A24

Información importante para beneficiarios

El organismo recordó que los beneficiarios no necesitan solicitar turno previo para cobrar sus haberes. Sin embargo, deben acercarse a las sucursales bancarias únicamente en las fechas correspondientes según la terminación del DNI, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar un orden adecuado en la atención.

Las Asignaciones de Pago Único y las Pensiones No Contributivas forman parte de las políticas de asistencia impulsadas por ANSES para acompañar a las familias argentinas ante eventos significativos, como el nacimiento o la adopción de un hijo, o el fallecimiento de un trabajador.

Trámites virtuales desde la app "Mi Anses". Foto: Freepik.

Por su parte, el Plan de Desempleo 2 se destina a trabajadores registrados que fueron despedidos sin causa justa, y brinda una prestación económica por un período determinado, además de acceso a la cobertura médica y aportes previsionales.

Con el inicio de este nuevo calendario, ANSES continúa garantizando el cumplimiento de los pagos a millones de beneficiarios en todo el país, manteniendo el objetivo de brindar apoyo económico y previsional en el marco de sus programas sociales activos.