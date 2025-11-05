Abren la convocatoria para soldados voluntarios: cuáles son los requisitos para formar parte del Ejército Argentino

Ya se encuentra habilitada la inscripción a lo largo y ancho del país, en el marco de la convocatoria anual dirigida a jóvenes que quieran formar parte de la institución.

Ejército Argentino. Foto: Ministerio de Defensa.

Aquellos hombres y mujeres de entre 18 y 24 años interesados en iniciar una carrera dentro de las Fuerzas Armadas, deben saber que ya se encuentra habilitada la inscripción para quienes deseen incorporarse como soldados voluntarios.

Las inscripciones se reciben de lunes a viernes, de 8 a 13, en las distintas oficinas de reclutamiento que funcionan en todo el país y los requisitos para ingresar al Ejército Argentino no son tan exhaustivos.

Ejército Argentino. Foto: Ministerio de Defensa.

Los interesados en capacitarse en funciones específicas vinculadas a la defensa nacional deben presentarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y podrán consultar información detallada sobre los lugares y destinos de incorporación en el sitio web oficial del Ejército o comunicarse de manera gratuita al 0800-999-3537.

Quienes resulten incorporados recibirán una preparación integral, que incluye instrucción militar básica y formación técnica orientada al desempeño de funciones específicas dentro de la estructura del Ejército. La convocatoria estará abierta hasta completar los cupos establecidos para el presente ciclo de incorporación.

Durante su período de servicio, los soldados voluntarios participan en tareas operativas, de apoyo logístico y en misiones de asistencia humanitaria, así como en intervenciones frente a emergencias naturales o sociales. El propósito es que los jóvenes desarrollen disciplina, espíritu de equipo y compromiso con la comunidad, valores esenciales dentro de la formación militar.

Los requisitos para formar parte del Ejército Argentino

El ingreso como soldado voluntario requiere cumplir con una serie de condiciones básicas. Los postulantes deben ser ciudadanos argentinos (nativos, por opción o naturalizados), tener entre 18 y 24 años al momento de la incorporación y ser solteros, aunque se permite tener hijos o personas legalmente a cargo.

Ejército Argentino. Foto: Instagram @ejercitoarg

También se exige haber completado los estudios primarios, presentar un certificado de buena conducta o antecedentes penales y contar con buen estado físico y de salud. Estos requisitos garantizan que los futuros soldados puedan afrontar las exigencias propias del entrenamiento y las tareas operativas.

El programa de soldados voluntarios busca ofrecer a los jóvenes la posibilidad de acceder a una formación profesional con salida laboral dentro del ámbito militar. Además de la capacitación, el Ejército ofrece condiciones de estabilidad, vivienda, alimentación y atención médica durante el período de servicio.