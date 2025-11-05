El pistacho llegó a McDonald’s: el nuevo McFlurry Post Dubai que es furor en Argentina

El helado, que ya está disponible en todos los locales del país, combina un gusto que es tendencia con el sabor distinguido del McFlurry.

McDonald's. Foto: Unsplash.

Uno de los helados más famosos que ofrece McDonald’s es, sin lugar a dudas, el McFlurry. A este postre se le suelen incorporar nuevos sabores con regularidad, muchas veces siendo los ingredientes tendencia los elegidos.

En esta ocasión, la popular casa de comidas rápidas anunció a través de sus redes sociales que ya tiene disponible una nueva versión. Se trata del Nuevo McFlurry Post Dubai, que introduce el pistacho en McDonald’s.

Nuevo McFlurry Post Dubai. Foto: Instagram @mcdonalds_ar

Esta edición limitada busca combinar el boom del momento con la distinción y la base de su producto estrella, consolidando así el regreso del McFlurry a la primera línea de las novedades culinarias.

El postre combina la cremosidad del helado de vainilla tradicional de la cadena con dos elementos clave: un topping de chocolate y una salsa de pistacho que oficia como la protagonista indiscutida. Además, suma trozos crocantes para dar una textura que evoca la combinación del chocolate viral.

La recepción del anuncio tuvo distintas vertientes en las redes sociales. Desde aquellos que bancaban el nuevo sabor -“está buenísimo, el único Dubai que está rico”- hasta los que pensaban que demoró demasiado la cadena en lanzar el helado -“se subieron re tarde y ya está quemado”-, fueron miles los comentarios al respecto.

McDonald’s sorprende al mundo con su nuevo helado Dubai

El producto se presenta como una opción sofisticada que utiliza ingredientes de alta calidad, destacando que el pistacho utilizado es de Fabbri, un referente italiano. De esta manera, McDonald’s busca elevar la experiencia de consumo de su icónico helado.

Con el eslogan “Dubai hay muchos, McFlurry solo uno”, la empresa intenta destacar la superioridad de su versión dentro del ya saturado mercado de productos inspirados en esta tendencia.

El McFlurry Post Dubai ya está disponible en todos los locales de McDonald’s a nivel nacional. Su permanencia en el menú dependerá del stock de ingredientes y el éxito de la recepción por parte del público.