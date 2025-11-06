Nuevas lluvias antes del fin de semana: a qué hora llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó el momento en que se darán las precipitaciones en el AMBA y sus alrededores.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA.

El pronóstico había advertido días atrás que se acercaban nuevas lluvias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores. Efectivamente, llegan precipitaciones que harán que la semana cierre bajo agua, con distintas intensidades a lo largo de la jornada.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este viernes 7 de noviembre se darán distintas lluvias. Por esto mismo, resulta fundamental conocer desde qué hora ocurrirán estos fenómenos.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

En detalle, las previsiones del SMN apuntan que habrá lloviznas desde la madrugada en Buenos Aires. En las primeras horas del viernes 7 se darán lluvias, que seguirán siendo lloviznas durante la mañana. Posteriormente, se intensificará con lluvias aisladas tanto por la tarde como por la noche.

El momento más intenso de las lluvias puede darse por la tarde, ya que las probabilidades son del 70%. Para el resto del día, se mantendrá en 40%, con vientos que no superarán los 22 kilómetros por hora.

Lluvias en Buenos Aires durante el viernes 6 de noviembre. Foto: SMN

Con respecto a la temperatura, habrá una mínima de 14° y una máxima que tocará los 19°, por lo que no se registrarán cambios notables en el termómetro.

La buena noticia dentro del pronóstico es que estas precipitaciones no se extenderán al fin de semana en Buenos Aires.

Cómo estará el clima este fin de semana en Buenos Aires

El sábado 8 de noviembre mantendrá un cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada. La temperatura variará entre 11° y 20°, ya sin chances de lluvia.

Clima extendido en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Por último, el domingo 9 seguirá el ascenso del termómetro, con una máxima que alcanzará los 24°, mientras que la mínima será de 11°. También habrá una mejora en la nubosidad: el cielo estará algo nublado por la mañana y parcialmente nublado para el resto del día.

Alerta por tormentas en 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reveló que este jueves 6 de noviembre se mantienen activas alertas por tormentas en un total de 10 provincias.

Los sectores afectados por la alerta amarilla son Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, La Rioja y Buenos Aires. Mientras que la naranja impacta sobre Mendoza, San Luis y Córdoba.

Distintas provincias bajo alerta por tormentas. Foto: SMN

Cabe recordar que el color amarillo indica que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Por otro lado, el naranja representa a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.