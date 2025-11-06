Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 6 de noviembre de 2025

Clima en BA

Clima en Buenos Aires por la mañana

Hoy en Buenos Aires, el clima presentará condiciones mayormente soleadas durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, ofreciendo un ambiente fresco al inicio del día. Es importante tener en cuenta que la humedad relativa será del 55%, garantizando una sensación de frescura durante las primeras horas del jueves 6 de noviembre. El viento estará soplando a una velocidad máxima de 10 km/h, lo cual contribuirá a mantener la sensación térmica dentro de un rango agradable. La presión atmosférica está registrada en 1023 mb, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas para esta mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Avanzada la tarde, las condiciones del tiempo cambiarán ligeramente hacia un día parcialmente nuboso. Se espera que la temperatura máxima alcance los 15.7°C, ofreciendo así un ambiente más cálido. Sin embargo, durante la tarde y la noche, el viento podría intensificarse hasta 21 km/h, por lo que se recomienda llevar abrigo ligero si se encuentra al aire libre. La puesta del sol está programada para las 17:52, proporcionando una hermosa luz dorada mientras el día llega a su fin.

Recuerde siempre tomar precauciones al encontrarse en exteriores durante el cambio de tiempo a la noche, dado que la temperatura suele descender rápidamente.