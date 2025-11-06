Paro de colectivos este jueves 6 de noviembre: qué se sabe de la medida de fuerza de la UTA

La medida de fuerza regirá durante toda la jornada y se extenderá hasta el viernes. Los detalles en la nota.

Paro de colectivos. Foto: NA/Mariano Sánchez.

Este jueves 6 de noviembre, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro total de colectivos que regirá durante toda la jornada y se extenderá hasta el viernes en San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán.

Las líneas son 13 de las 14 que operan en la zona. La única que no se adhirió a la medida es la 8, ya que no sufrió suspensiones en su personal.

La medida fue tomada en protesta por la decisión de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) de suspender a 150 trabajadores en total.

Transporte público. Foto: NA

El titular de la UTA, César González, aclaró que “a lo largo de la jornada se evaluarán los pasos a seguir”, mientras siguen los negocios con la empresa a cargo y esperan una intervención del Estado provincial.

Qué colectivos están de paro en Tucumán

La medida de fuerza de la UTA aplica para los siguientes colectivos:

1

3

4

5

6

7

9

10

11

12

17

18

19

Si la situación se normaliza y se llega a un acuerdo este viernes, el paro se levantará de inmediato. De lo contrario, Tucumán quedará sin transporte público durante todo el fin de semana, lo que afectará seriamente la movilidad en la región.