Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 7 de noviembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

Para este viernes 7 de noviembre de 2025, se espera clima parcialmente nuboso en Santa Cruz. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, mientras que las máximas alcanzarán los 7.3°C. La velocidad del viento durante la jornada oscilará alrededor de los 25 km/h, proporcionando un día con brisa sostenida. La humedad relativa se mantendrá en el 80%, lo que podría generar una sensación térmica inferior a la temperatura real.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con un predominio de nubes dispersas. Aunque no se prevé precipitación significativa, la sensación de frescura continuará dominando debido a la persistente brisa. La puesta del sol está programada para las 16:26 H, seguido de un descenso gradual de la temperatura.

Nota: Este pronóstico está sujeto a cambios. Se recomienda verificar actualizaciones periódicas a lo largo del día.