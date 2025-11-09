Cuándo es la Noche de los Alfajores 2025: descuentos de hasta el 50%, degustaciones y actividades especiales en todo el país

Esta iniciativa gastronómica tiene como principal objetivo fortalecer la industria nacional, además de generar un espacio de encuentro donde se impulse el consumo.

Llega "La Noche de los Alfajores". Foto: El Nazareno

“La Noche de los Alfajores”, esta celebración de carácter federal que hace del alfajor un ícono nacional, está a la vuelta de la esquina: es que tendrá lugar entre el 14 y el 15 de noviembre.

Durante las dos jornadas, marcas, fábricas y comercios de todo el país ofrecerán descuentos de hasta el 50%, degustaciones y actividades especiales en locales físicos, redes sociales y tiendas online.

"La Noche de los Alfajores". Foto: Instagram @mundialdelalfajor.ar

La iniciativa gastronómica, organizado por Campeonato Mundial del Alfajor junto a empresas del sector, tiene como objetivo fortalecer la producción nacional, impulsar el consumo y generar un espacio de encuentro.

“Queremos que la gente viva una auténtica celebración del alfajor argentino, con propuestas que combinan tradición, innovación y orgullo nacional”, comunicó el Campeonato Mundial del Alfajor, a través de sus redes.

En sus ediciones anteriores, el Campeonato Mundial del Alfajor se consolidó como un referente internacional, además de posicionar a dicha golosina como un producto exportable y gourmet.

Hasta el momento, más de 200 locales y fábricas ya confirmaron su participación. Sus ubicaciones podrán consultarse a través de un mapa interactivo que estará disponible en la página oficial del evento.

Durante los dos días del evento, muchos comercios extenderán sus horarios de atención y ofrecerán promociones especiales para que más personas puedan disfrutar de esta verdadera fiesta nacional del alfajor.

Por otro lado, la iniciativa busca fortalecer la identidad argentina, dinamizar las economías regionales y potenciar el comercio del alfajor, uno de los productos más emblemáticos del país.

¿Cuál es el alfajor más vendido de la Argentina?

Según un relevamiento de ‘Infokioscos’, basado en encuestas a más de 1.000 kiosqueros de todo el país, el alfajor más vendido es el de Rasta, una marca lanzada en 2022 que se ganó al público con precios competitivos y su generoso relleno de dulce de leche.

Rasta, el alfajor más vendido en la Argentina. Foto: Instagram @rastaalfajores

De esta manera, la marca destronó a Guaymallén, que lideró durante años con sus versiones ‘simple’, ‘triple’ y ‘oro’. Tercero quedó Fantoche, fuerte en el segmento del ‘triple’; y cuarto Jorgito, valorado por su precio y en el ámbito familiar.