Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre de 2025

Clima diario

Hoy en Buenos Aires, el clima será parcial y mayormente nublado durante la mañana, con temperaturas que rondarán entre 5.6°C y un máximo de 15.7°C. No se esperan precipitaciones, y la humedad alcanzará un nivel relativamente alto del 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Al avanzar la tarde y durante la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas no variarán significativamente, manteniéndose en torno a 15.7°C. Las pruebas meteorológicas indican que no hay probabilidades de precipitaciones significativas hoy. El viento tendrá una velocidad constante con direcciones variables, alcanzando los 21 km/h como máximo. Es un buen día para abrigarse ligeramente si se planea estar al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 9 de noviembre de 2025

El sol sale sobre Buenos Aires a las 08:05 y se pone a las 17:52, ofreciendo unas 9 horas y 47 minutos de luz diurna. Estas condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre siempre y cuando se tomen precauciones against las bajas temperaturas.