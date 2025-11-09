Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre de 2025

Clima Hoy
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 9 de noviembre de 2025, 06:03

El clima en Tierra del Fuego durante la mañana

En la mañana de este domingo, el clima en Tierra del Fuego será mayormente nublado, con una temperatura mínima de aproximadamente -0.6°C. Se anticipa una leve probabilidad de precipitación del 93%, lo que significa que puede haber lloviznas esporádicas. Los vientos soplarán alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h, aportando una brisa suave que se sentirá en toda la región. La humedad relativa en el ambiente se mantendrá cercana al 99%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, la previsión no cambia demasiado con respecto a la mañana. El cielo seguirá parcialmente cubierto, aunque el día puede abrirse por momentos dejando entrar algo de luz solar. La temperatura máxima que se espera alcanzar es de 2.9°C, y los vientos podrían intensificarse un poco, llegando a rachas de hasta 17 km/h, generando una sensación térmica más fría. Sin embargo, la humedad persistirá elevada, manteniéndose en torno al 99% como en las horas previas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 9 de noviembre de 2025

En cuanto a las condiciones astronómicas, está previsto que el amanecer ocurra a las 09:54 y el atardecer a las 17:12. La luz lunar hará su aparición a las 15:57 mientras que

el ocaso lunar se producirá