Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre de 2025

Clima Hoy

El clima en Tierra del Fuego durante la mañana

En la mañana de este domingo, el clima en Tierra del Fuego será mayormente nublado, con una temperatura mínima de aproximadamente -0.6°C. Se anticipa una leve probabilidad de precipitación del 93%, lo que significa que puede haber lloviznas esporádicas. Los vientos soplarán alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h, aportando una brisa suave que se sentirá en toda la región. La humedad relativa en el ambiente se mantendrá cercana al 99%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, la previsión no cambia demasiado con respecto a la mañana. El cielo seguirá parcialmente cubierto, aunque el día puede abrirse por momentos dejando entrar algo de luz solar. La temperatura máxima que se espera alcanzar es de 2.9°C, y los vientos podrían intensificarse un poco, llegando a rachas de hasta 17 km/h, generando una sensación térmica más fría. Sin embargo, la humedad persistirá elevada, manteniéndose en torno al 99% como en las horas previas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 9 de noviembre de 2025

En cuanto a las condiciones astronómicas, está previsto que el amanecer ocurra a las 09:54 y el atardecer a las 17:12. La luz lunar hará su aparición a las 15:57 mientras que

el ocaso lunar se producirá