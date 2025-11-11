Una importante cadena de comida rápida cierra más de 200 locales: qué pasará con sus restaurantes en Argentina

La cadena de comida rápida anunció el cierre de entre 200 y 350 locales en Estados Unidos como parte de un plan de reestructuración para mejorar su desempeño financiero y fortalecer a sus franquiciados.

¿Qué pasará con una importante cadena de comida rápida? Foto: Freepik.

La cadena de comida rápida Wendy’s anunció el cierre de entre 200 y 350 restaurantes en los Estados Unidos debido a su plan de reestructuración con el fin de mejorar su desempeño financiero y fortalecer la posición de sus franquiciados.

Esta medida fue confirmada por el director ejecutivo interino de la empresa, Ken Cook, y se da tras varios trimestres de ventas por debajo de lo esperado y la creciente competencia en el sector.

Los cierres afectarán a un “porcentaje de un solo dígito medio” de los casi 6.000 locales que la compañía posee en Estados Unidos. Los primeros cierres están estipulados para antes de que finalice el 2025 y continuarán durante el 2026.

El mismo directivo señaló que estas clausuras se concentrarán en locales “consistentemente con bajo desempeño” que afectaron el rendimiento general de Wendy’s. “Estas acciones fortalecerán la red y permitirán a los franquiciados invertir más capital y recursos en sus restaurantes restantes”, describió Cook.

Wendy's planea cerrar varias de sus sucursales.

Asimismo, eliminar las sucursales menos rentables permitirá incrementar las ventas y la rentabilidad de las sucursales cercanas.

Cabe resaltar que si bien Wendy’s no publicó la lista de los locales que cerrará, se estima que los mismos serán aquellos que estén en las cercanías a otras cadenas de comida rápida, como McDonald’s, Burger King y Taco Bell.

Este anuncio se da justo un año después de que Wendy’s anunciara el cierre de 140 locales por similares razones.

Un panorama financiero débil para Wendy’s

El panorama financiero actual de Wendy’s muestra claros signos de debilidad. En el último trimestre, la empresa reportó una caída de sus ventas del 4,7% en los Estados Unidos. Por el contrario, sus competidores pudieron mantener el nivel de ventas e incluso incrementarlo.

Empero, y pese a este contexto, Cook destacó algunos indicadores positivos tales como el éxito del nuevo producto “Tendys”, tenders de pollo que tuvieron una demanda tan alta que en algunos locales se agotaron antes del lanzamiento oficial de la campaña publicitaria. “Estamos viendo un impulso positivo y este es un paso alentador para restablecer nuestra posición de liderazgo en el segmento del pollo”, señaló.

¿Qué pasará con los locales de Wendy’s en Argentina?

En la actualidad, Wendy’s cuenta con ocho locales distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia.

Estos establecimientos fueron reabiertos en 2011, con 18 restaurantes en total en ese momento.

Cabe recordar que la marca se había ido del país en el año 2000, hasta su reapertura 11 años después. Si bien la noticia impacta fuerte, no se detalló aún qué sucederá con los locales en nuestro país, por lo que se estima que puedan seguir funcionando o que, a lo sumo, se cierren algunas sucursales.

No se precisó qué sucederá con los restaurantes de Wendy's en Argentina. Foto: Peter Dawn, Unsplash.

Wendy’s fue fundada en 1969 en Columbus, Ohio, y se posicionó como una de las cadenas de comida rápida más reconocidas del mercado en los Estados Unidos. En la actualidad cuenta con más de 7.000 restaurantes en todo el mundo, la mayoría de ellos operados bajo el modelo de franquicia.

Por el momento, Wendy’s no detalló que los cierres impliquen despidos, aunque se prevé el lanzamiento de planes de retiros optativos.