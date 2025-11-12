Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Clima Actual

Hoy, miércoles 12 de noviembre, el clima en Neuquén estará relativamente estable. Durante la mañana, se anticipa un cielo parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 4.9°C. Sin embargo, a medida que avanza el día, las condiciones climáticas podrían experimentar variaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, Neuquén verá una ligera mejora en el tiempo. Las nubes comenzarán a ceder un poco, permitiendo momentos de sol, mientras que la temperatura podría ascender hasta los 17°C. El viento soplará con una velocidad media que podría alcanzar los 22 km/h, haciéndose sentir con mayor intensidad en algunos momentos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

Para quienes disfruten de observar los fenómenos astronómicos, hoy el amanecer en Neuquén será a las 08:47, mientras que el atardecer está previsto para las 18:16, brindando una cantidad adecuada de horas de luz para las actividades al aire libre.