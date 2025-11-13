Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Meteo Hoy

Hoy en Buenos Aires, el clima presenta una mañana con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas rondan los 5.6°C. Durante la mañana, se experimentarán vientos con una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad alcanzará un pico del 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, el cielo continuarán mostrando nubes parciales. Las temperaturas se elevarán hasta un máximo de 15.7°C. Hacia el anochecer, se espera que los vientos se mantengan constantes, alcanzando una velocidad de hasta 21 km/h. Se mantendrán condiciones secas, ya que no se prevé precipitación en ningún momento del día.