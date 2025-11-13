Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Meteo Hoy
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 13 de noviembre de 2025, 06:01

Hoy en Buenos Aires, el clima presenta una mañana con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas rondan los 5.6°C. Durante la mañana, se experimentarán vientos con una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad alcanzará un pico del 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, el cielo continuarán mostrando nubes parciales. Las temperaturas se elevarán hasta un máximo de 15.7°C. Hacia el anochecer, se espera que los vientos se mantengan constantes, alcanzando una velocidad de hasta 21 km/h. Se mantendrán condiciones secas, ya que no se prevé precipitación en ningún momento del día.