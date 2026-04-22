Para hoy en Tucumán, se espera que el clima sea mayormente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas comenzarán con un mínimo alrededor de los 8.5°C. La humedad relativa podría alcanzar los 41%, manteniendo un ambiente moderado. Los vientos serán leves, con una velocidad máxima de 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo parcialmente nubosas con un aumento en la temperatura, alcanzando los 22.4°C. La velocidad del viento podría incrementarse ligeramente llegando a los 11 km/h, aún así será un día tranquilo, sin precipitaciones esperadas. Al caer la noche, el cielo permanecerá en gran parte despejado, sin demasiada variación en las condiciones. La temperatura se mantendrá en niveles agradables, sin descensos abruptos.

No se anticipan eventos climáticos extremos, lo que permitirá desarrollar actividades al aire libre sin inconvenientes. Para aquellos interesados en la observación astronómica, las condiciones de visibilidad serán óptimas durante el anochecer.