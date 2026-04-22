El clima en Tierra del Fuego hoy presenta un amanecer con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de -0.6°C. La temperatura máxima por la mañana alcanzará cerca de 2.9°C. Con un nivel de humedad que podría ascender hasta el 99%, será un ambiente frío y relativamente húmedo, ideal para abrigarse bien al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, el día continuará con nubosidad parcial y las temperaturas comenzarán a bajar ligeramente a medida que se acerque la noche. Aunque no se prevé lluvia, la sensación térmica se mantendrá baja debido a los vientos que podrían alcanzar una velocidad de 17 km/h. Esta es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural del entorno, siempre teniendo en cuenta la necesidad de vestirse adecuadamente para el frío.

La puesta del sol está programada para las 17:12, brindando un atardecer que promete paisajes únicos y, para los entusiastas de la astronomía, una perspectiva clara del cielo nocturno siempre que las nubes no sean demasiado densas.