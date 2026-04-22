Llega un frente frío a Buenos Aires. Foto: NA

Después de algunos días de lluvias e inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre un brusco descenso de las temperaturas. Esto se debe al ingreso de un frente frío que hará descender los registros térmicos.

Según el SMN, el frío se mantendrá durante los próximos días, con temperaturas que seguirán por debajo de los valores habituales para esta época del año. Las mínimas oscilarán en registros invernales y las máximas no lograrán repuntar demasiado, especialmente en las zonas más expuestas al viento. No se descartan heladas aisladas en áreas suburbanas y del interior bonaerense durante las madrugadas.

Pronóstico extendido: cómo seguirá el tiempo en la Ciudad

Hoy miércoles 22 de abril, el día terminará con una temperatura promedio de 21 grados a la tarde y 16 °C por la noche, con poca nubosidad.

Llegó el frío a Buenos Aires. Foto: NA.

En tanto, el pronóstico para los siguientes días indica:

Jueves 23 de abril : mínima de 12 °C y máxima de 22 °C con cielo despejado durante gran parte del día, sin probabilidades de lluvia.

Viernes 24 de abril : 15 °C de mínima y 23 °C de máxima. Pocas nubes en el cielo.

Sábado 25 de abril : mínima de 15 °C y máxima de 23 °C con cielo parcialmente nublado.

Domingo 26 de abril : 13 °C de mínima y 20 °C de máxima con cielo parcialmente nublado.

Lunes 27 de abril: mínima de 9 °C y máxima de 19 °C. El cielo estará parcialmente nublado.

Alerta naranja por vientos y nevadas

El mapa de alertas del SMN indica que en la Patagonia, especialmente en áreas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, aparecen alertas en amarillo y naranja que anticipan la presencia de fenómenos más intensos. Vientos fuertes y nevadas, que podrían complicar la circulación, forman parte del clima previsto para estas regiones.

Ante este escenario, se recomienda seguir los reportes oficiales y tomar precauciones, sobre todo en las zonas bajo alerta, donde el tiempo podría presentar cambios bruscos en pocas horas.

Recomendaciones del SMN ante alerta naranja por nevadas